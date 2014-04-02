T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kenan Işık'ın hayati tehlikesi devam ediyor

11 gündür komada olan ve bugün uyandırılması beklenen Kenan Işık'ın 'beyinde oluşan hasarı klinik açıdan önemini öngörmek mümkün olmadığı' gerekçesiyle uyutulmaya devam edileceği açıklandı

02 Nisan 2014 00:49

Beyin kanaması geçiren ve 11 gündür komada olan oyuncu Kenan Işık'ın tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada "Beynin kritik alanlarında, geçirilmiş kafa travmasına bağlı hasar bulguları devam etmektedir. Söz konusu hasarın klinik açıdan önemini öngörmek için henüz erkendir." denildi.

21 Mart günü bir otelde saunadan çıktıktan sonra düşerek başını yere çarpan sanatçı Kenan Işık'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. 11 gündür yoğun bakımda olan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hastamız Kenan Işık'ın yaşamsal organlarının kontrolüne yönelik tedavisi, halen yoğun bakım ünitemizde sürmektedir. Yapılan radyolojik incelemelerde, beynin kritik alanlarında, geçirilmiş kafa travmasına bağlı hasar bulguları devam etmektedir.  Söz konusu hasarın klinik açıdan önemini öngörmek için henüz erkendir. Durumu stabil olmakla birlikte hayati tehlikesi halen devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER

kenan ışıkkomatedaviamerikan hastahanesi

İlgili Haberler

Kenan Işık beyin kanaması geçirdi

Devlet Tiyatroları Yönetmeni, İ.B.B. Şehir Tiyatroları Eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık, hastaneye kaldırıldı

Kenan Işık yoğun bakımda, hayati tehlikesi sürüyor

Kenan Işık'ın yattığı hastaneden yapılan açıklamada, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Hastaneye giden Zerrin Özer, önümüzdeki 48 saatin çok önemli olduğunu söyledi

'Kenan Işık'ın durumu iyiye gidiyor'

Ünlü tiyatrocu ve TV sunucusu Kenan Işık’ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Kenan Işık için kritik gün

Beyin kanaması geçiren ünlü tiyatro oyuncusu ve televizyon sunucusu Kenan Işık'ın durumu bugün netlik kazanacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24