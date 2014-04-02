Kenan Işık'ın hayati tehlikesi devam ediyor

Beyin kanaması geçiren ve 11 gündür komada olan oyuncu Kenan Işık'ın tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada "Beynin kritik alanlarında, geçirilmiş kafa travmasına bağlı hasar bulguları devam etmektedir. Söz konusu hasarın klinik açıdan önemini öngörmek için henüz erkendir." denildi.

21 Mart günü bir otelde saunadan çıktıktan sonra düşerek başını yere çarpan sanatçı Kenan Işık'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. 11 gündür yoğun bakımda olan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hastamız Kenan Işık'ın yaşamsal organlarının kontrolüne yönelik tedavisi, halen yoğun bakım ünitemizde sürmektedir. Yapılan radyolojik incelemelerde, beynin kritik alanlarında, geçirilmiş kafa travmasına bağlı hasar bulguları devam etmektedir. Söz konusu hasarın klinik açıdan önemini öngörmek için henüz erkendir. Durumu stabil olmakla birlikte hayati tehlikesi halen devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.