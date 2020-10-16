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Gazeteci Kemal Öztürk: AYM üyesi Engin Yıldırım hakkında disiplin soruşturması açılacak

16 Ekim 2020 18:41

HaberTürk yazarı Kemal Öztürk, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor"  paylaşımına ve akabinde gelişen olaylarla ilgili kaleme aldığı yazısında, AYM üyelerinin olağanüstü toplantıda Yıldırım'a tepki gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki hafta Engin Yıldırım hakkında bir disiplin soruşturması açılacak. Soruşturma sonucunda üç ihtimal var: uyarı, kınama, üyelikten çekilmeye davet. Genel hava, kınama ya da uyarı cezası verilmesi yönünde" açıklamasını yaptı. 

Öztürk, AYM'nin söz konusu paylaşımın ertesi günü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"14 Ekim Çarşamba akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi genel kurulu işte bu gerginlikle toplantıya başladı. Asıl yerel mahkemenin yüksek mahkemeye direnme kararı konuşulacakken, Engin Yıldırım’ın paylaşımıyla başlayan tartışma ana gündem maddesi oldu. Toplantının hemen başında Engin Yıldırım söz aldı. Yaptığı şeyin yanlışlığını kabul etti, niyetinin yüksek mahkeme kararına uymadığını açıklayan 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne karşı duyduğu tepkiyi, ‘Anayasa Mahkemesi çalışıyor’ diyerek tepki göstermek olduğunu açıkladı. Üyeler bu açıklamaya tepki gösterdi ve mahkemenin saygınlığını zedeleyen bir durum oluştuğunu söylediler. Yıldırım yaptığı hatayı kabul ettiğini, bu açıklamanın farklı yerlere çekilebileceğini düşünmesi gerektiğini, ancak basiretinin bağlandığını söyledi. Ancak medyada yoğunlaşan, darbe imasını ve FETÖ’cü iddialarını asla kabul etmediğini, bunu hakaret sayacağını söyledi."

Öztürk, üyelerin tamamının yapılan paylaşımın büyük hata olduğu konusunda görüş birliğine vardıklarını ifade ederek, "Yine büyük çoğunluğu bunun bir disiplin soruşturması gerektiğini söylediler. Bazı üyelerin daha sert tutum içinde olduğu gözlendi. Ancak tüm üyeler bu paylaşımın bir darbe çağrışımı olduğu fikrine katılmadı" dedi. 

Öztürk, diğer konularda Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yakın zamanda bir görüşme olacağını söyledi.

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AYM ile hükûmet arasında gerginlik | Neler yaşandı?

Anayasa Mahkemesi (AYM) ile hükûmet arasında başlayan tartışma, yüksek mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımıyla daha da alevlenmiş; Cumhurbaşkanlığı cephesinden Yıldırım'a "FETÖ'cü" suçlaması gelmişti.

AYM ile hükümet arasındaki tartışma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yüksek mahkemeyi “Barış için Akademisyenler”in “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirisine yönelik verdiği karar üzerinden başlamıştı. Soylu’nun "Bir terör örgütü, bir PKK bildirisi bu. AYM bu bildiriye düşünce özgürlüğü diyor. AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım" demesi üzerine AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Kararlara yönelik bazı eleştirilerden görüyoruz ki kararlarımız okunmadan, bazen de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan eleştirilmektedir. Sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir" yanıtı vermişti.

İki isim arasında yaşanan gerginlik devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den AYM’nin kaldırılmasına yönelik bir açıklama gelmişti.

Hükümet cephesinden AYM aleyhine açıklamalar devam ederken ilk derece mahkemenin Enis Berberoğlu hakkında verdiği karar tartışmayı alevlendirdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin oybirliği ile aldığı karara karşın "yeniden yargılanmasına gerek olmadığı" yönünde karar vermiş;. mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığını savunmuştu.

Son olarak dün akşam AYM Üyesi Engin Yıldırım, mahkeme binasının bir fotoğrafını Twitter hesabında paylaşarak “Işıklar yanıyor” notu düşmüştü. Yıldırım'ın bu paylaşımın “darbe” iması yaptığı iddia edildi. Yıldırım, tartışmadan üzüntü duyduğunu kaydettiği son paylaşımında, "Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı" demişti.

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