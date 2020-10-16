Gazeteci Kemal Öztürk: AYM üyesi Engin Yıldırım hakkında disiplin soruşturması açılacak

HaberTürk yazarı Kemal Öztürk, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına ve akabinde gelişen olaylarla ilgili kaleme aldığı yazısında, AYM üyelerinin olağanüstü toplantıda Yıldırım'a tepki gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki hafta Engin Yıldırım hakkında bir disiplin soruşturması açılacak. Soruşturma sonucunda üç ihtimal var: uyarı, kınama, üyelikten çekilmeye davet. Genel hava, kınama ya da uyarı cezası verilmesi yönünde" açıklamasını yaptı.

Öztürk, AYM'nin söz konusu paylaşımın ertesi günü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"14 Ekim Çarşamba akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi genel kurulu işte bu gerginlikle toplantıya başladı. Asıl yerel mahkemenin yüksek mahkemeye direnme kararı konuşulacakken, Engin Yıldırım’ın paylaşımıyla başlayan tartışma ana gündem maddesi oldu. Toplantının hemen başında Engin Yıldırım söz aldı. Yaptığı şeyin yanlışlığını kabul etti, niyetinin yüksek mahkeme kararına uymadığını açıklayan 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne karşı duyduğu tepkiyi, ‘Anayasa Mahkemesi çalışıyor’ diyerek tepki göstermek olduğunu açıkladı. Üyeler bu açıklamaya tepki gösterdi ve mahkemenin saygınlığını zedeleyen bir durum oluştuğunu söylediler. Yıldırım yaptığı hatayı kabul ettiğini, bu açıklamanın farklı yerlere çekilebileceğini düşünmesi gerektiğini, ancak basiretinin bağlandığını söyledi. Ancak medyada yoğunlaşan, darbe imasını ve FETÖ’cü iddialarını asla kabul etmediğini, bunu hakaret sayacağını söyledi."

Öztürk, üyelerin tamamının yapılan paylaşımın büyük hata olduğu konusunda görüş birliğine vardıklarını ifade ederek, "Yine büyük çoğunluğu bunun bir disiplin soruşturması gerektiğini söylediler. Bazı üyelerin daha sert tutum içinde olduğu gözlendi. Ancak tüm üyeler bu paylaşımın bir darbe çağrışımı olduğu fikrine katılmadı" dedi.

Öztürk, diğer konularda Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yakın zamanda bir görüşme olacağını söyledi.

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