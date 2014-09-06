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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu 34 kişiye 'yeniden devam' dedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi için hazırladığı anahtar listesiyle eski PM üyelerinden aday olmalarına rağmen 16 ismin üzerini çizmiş oldu

06 Eylül 2014 22:29

Yıldız Yazıcıoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski PM’deki 28 ismi anahtar listesinde korurken; Merkez Yönetim Kurulu’nda olmalarına rağmen Faruk Loğoğlu ile Emrehan Halıcı’yı listesine almadı. Kılıçdaroğlu 34 kişiyi 'yeniden istiyorum' diye işaret etti.

CHP 18. Olağanüstü Kurultayı’nda PM heyecanı artık sandık başında devam ediyor. Seçimlere geçilmesine dakikalar kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı ve karıştırılmaması için hologramlı basılmış anahtar liste geldi.

Anahtar listeyi analiz ettiğimizde, Kılıçdaroğlu’nun bugüne değin görev yapmış eski PM’deki 16 ismi kendi listesinden aday ilan etmediği görüldü. Kılıçdaroğlu, eski PM’deki 28 ismi PM için anahtar listesine aldı. Kılıçdaroğlu, ayrıca eski PM’deki 6 ismi de genel başkan kontenjanı olarak adlandırlan 12 kişilik Bilim, Yönetim Kültür Platformu (BYKP) listesinde aday gösterdi. BYKP’de Kılıçdaroğlu’nun eski PM’den aday olarak seçtiği isimler, Burhan Şenatalar, Gaye Usluer, Emel Yıldırım, Sencer Ayata, Gülsüm Bilgehan ve Seyhan Erdoğdu oldu.

Özetle Kılıçdaroğlu, 60 kişilik eski PM’deki 34 kişi ile halen çalışmak istediği mesajını verdi.

Eski PM’deki 10 kişi ise yeniden görev almak istemediklerini belirterek, aday dahi olmadı. Bu isimler ise, Ayşe İnci, Birgül Ayman Güler, Hurşit Güneş, Hülya Güven, Murat Karayalçın, Adnan Keskin, Umut Oran, Zuhal Samlı, Çetin Soysal ve Bihlun Tamaylıgil olarak görüldü.

 

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