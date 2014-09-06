Mehmet Bekaroğlu, PM'yi 'cinsiyet' ile garantiledi

Mehmet Bekaroğlu’nun, Kılıçdaroğlu tarafından Bilim-Kültür Yönetim Platformu’ndan PM’ye aday gösterilmesinde çok özel ikinci bir koruma kalkanı oluşturulduğu da ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, PM’ye 8 kişi seçilecek 12 kişilik Bilim-Kültür Yönetim Platformu’ndan aday gösterdiği Bekaroğlu’nun üyeliğini CHP Tüzüğü’ndeki “Platform için 1/3 oranındaki cinsiyet kotası” ile sağlama aldı.



Bu kota uygulaması ile Platformda erkek veya kadın cinsi en az 3 kişi ile temsil edilmek zorunda. Şimdi Kılıçdaroğlu’nun 12 kişilik listesinde Bekaroğlu, Burhan Şenatalar ve Sencer Ayata olarak sadece 3 erkek bulunuyor.



Bu nedenle de bu 3 erkek aday 8 kişilik platformda ve dolayısıyla PM’de tüzük uyarınca yer alacak görünüyor.