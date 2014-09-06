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Politika

Mehmet Bekaroğlu, PM'yi 'cinsiyet' ile garantiledi

CHP’de Bekaroğlu’na ikinci koruma kalkanı olarak “cinsiyet kotası” uygulandığı ortaya çıktı ve böylece Bekaroğlu CHP PM’de yer almayı garantilemiş görünüyor

06 Eylül 2014 21:03

Mehmet Bekaroğlu’nun, Kılıçdaroğlu tarafından Bilim-Kültür Yönetim Platformu’ndan PM’ye aday gösterilmesinde çok özel ikinci bir koruma kalkanı oluşturulduğu da ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, PM’ye 8 kişi seçilecek 12 kişilik Bilim-Kültür Yönetim Platformu’ndan aday gösterdiği Bekaroğlu’nun üyeliğini CHP Tüzüğü’ndeki “Platform için 1/3 oranındaki cinsiyet kotası” ile sağlama aldı.

Bu kota uygulaması ile Platformda erkek veya kadın cinsi en az 3 kişi ile temsil edilmek zorunda. Şimdi Kılıçdaroğlu’nun 12 kişilik listesinde Bekaroğlu, Burhan Şenatalar ve Sencer Ayata olarak sadece 3 erkek bulunuyor.

Bu nedenle de bu 3 erkek aday 8 kişilik platformda ve dolayısıyla PM’de tüzük uyarınca yer alacak görünüyor.

 

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