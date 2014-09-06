Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin PM listeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alan isimler belli oldu.
İşte o isimler
Ekrem Kerem Oktay
Gülseren Onanç
Kadir Gökmen Öğüt
İrfan Önal
Yasemin Öney Cankurtaran
Murat Özçelik
Tuncay Özkan
İhsan Özkes
Engin Özkoç
Faik Öztrak
Serpil Öztürk
Şafak Pavey
Şenal Sarıhan
Mehmet Ali Susam
Sezgin Tanrıkulu
Gürsel Tekin
Zekeriya Temizel
Bülent Tezcan
Erdoğan Toprak
Halit Toraman
Elif Uzunşimşek
Hüseyin Yaşar
İdris Yıldız
Candan Yüceer
Alaattin Yüksel
Gürkut Acar
Onursal Adıgüzel
Veli Ağbaba
Ezgi Akar
Yakup Akkaya
Zeynep Altıok
Enis Berberoğlu
Tekin Bingöl
Rana Bozkurt
Volkan Canalioğlu
Cemal Canpolat
İlhan Cihaner
Aytun Çıray
Gül Çiftçi
Zeki Eker
Ahmet Ertuğrul
Levent Gök
Didem Gültekin
Fevzi Gümüş
Saliha Sena Kadıgil
Sena Kaleli
Ercan Karakaş
Haluk Koç
Durdu Özbolat
Ümran Köksüz
Bülent Kuşoğlu
Nihat Matkap
Yüksek Disiplin Kurulu listesi
İhsan Kalkavan
Sumru Karaer
Sezgin Kaya
Tufan Köse
Mustafa Moroğlu
Ali Paşa Tan
Turan Aydoğan
Selahattin Balta
Saniye Barut
Uğur Bayraktutan
Selahattin Emre
Refik Eryılmaz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesi
Muharrem İnce'nin listesi