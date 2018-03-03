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Keltepe'deki komutandan F-16'lara: Uçaklarımız bizi vursun, teröristler de ölsün

"Bu söz harekatta sembol olabilecek örneklerden biri"

03 Mart 2018 12:27

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 8 askerin şehit edildiği Keltepe’de düzenlenen operasyonda sis nedeniyle Türk savaş uçaklarının bombardıman yapmakta zorlandığını ve sahadaki komutanlardan birinin F-16 pilotlarına seslenerek, "Uçaklarımız bizi vursun, teröristler de ölsün” dediğini aktardı. 

Habertürk TV’de konuşan Ağar, "Birkaç gündür bölgeye çöreklenmiş bir sis var. Bu sis görüşü çok azalttı, göz gözü görmez hale geldiği söylendi. Terör örgütü bu sisten yararlanarak tünellerden askerimize yaklaştı. Kahraman bir komutanımızın bir çağrısı var. 'Uçaklarımız bizi vursun. Bizim şehadetimizle birlikte teröristler de ölsün.' Bu söz harekatta sembol olabilecek örneklerden biri” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nın 41. gününde, Keltepe’de yaşanan çatışmada 8 asker şehit olmuş, 26 asker yaralanmıştı. Çatışma sırasında ATAK helikopterleri ve F-16'lar bölgeyi yoğun atış altına aldı. 

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