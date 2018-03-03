Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de 2348 teröristi etkisiz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda 2 bin 348 teröristin etkisiz hale getirildiğini" söyledi.

Afrika seyahati kapsamında gittiği Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

-Bizim Suriye'de terörle mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar, 2348 teröristi etkisiz hale getirdik. Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ya da etnik kimlikle özdeş hale getiriyorsa o teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir.

"Mali'yi asla uzak bir ülke olarak görmedik"

-Bütün teröristleri bu bölgeden temizleyene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Asla durmak yok. Şehitlerimiz oluyor, canımız da yanıyor. Ama biz biliyoruz ki, şehadet makamlar üstü bir makamdır. Bu da bizim mehmetçiğimizin gurur ifadesidir.

-Biz Mali'yi asla uzak bir ülke olarak görmedik. Bizim nazarımızda Timbuktu, İstanbul'un, Konya'nın Bursa'nın kardeşidir. Bu tarihi arka plan ışığında Mali ile bağlarımızı daha da güçlendirmek istiyoruz.

"Terör örgütlerinin öncelikli hedefi her zaman Müslümanlar olmuştur"

-Mali, terörden çok çile çekmiştir. Bu acıyı biz de çektik, çekiyoruz. Onun için iyi biliriz. Bu noktada her türlü desteği vermeye bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da hazırız. Mali'nin istikrarına, huzuruna ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemin altını münhasıran çizmek istiyorum. Terörle mücadelede Malili kardeşlerimizin yanındayız.

-DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram gibi örgütlerin öncelikli hedefi, her zaman Müslümanlar olmuştur. Bu hususta özellikle batılı ülkelerin daha çok hassasiyet göstermesini bekliyoruz.

"Batı'nın vurdumduymazlığını herhalde bütün dünya izliyor"

-Zira terörün dini, dili, etnik aidiyeti ve kimliği yoktur. Her kim eli kanlı çeteleri, belli bir din ya da etnik kimlikle özdeş hale getiriyorsa o, teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir. Şu anda Batı'nın terör karşısındaki vurdumduymazlığını herhalde bütün dünya izliyor ama ne yaptıkları önemli.

-Şu anda Batı'nın terör konusundaki vurdumduymazlığını herhalde bütün dünya izliyor. Ama ne yaptıkları önemli. Suriye'de bizim terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO olmak üzere 120 civarında şehidimiz var. 2348 teröristi etkisiz hale getirdik. Bütün teröristleri bu bölgeden temizleyene kadar bu mcadeleyi sürdüreceğiz. Asla durmak yok yola devam edeceğiz.

-Şehitlerimiz şüphesiz ki oluyor, canımız da yanıyor. Ama biz biliyoruz ki şehadet makamlar üstü bir makamdır. bu da bizim mehmetçiğimizin en büyük gurur abidesidir. 'Her kim eli kanlı çeteleri, belli bir din ya da etnik kimlikle özdeşleştiriyorsa o, teröristin ekmeğine yağ sürüyor.' derken, onları onlarla beraber değerlendiriyoruz.

"Toplu taşıma burada yok"

-Bugün kardeşiz ya, geldiğimden beri dikkatimi bir şey çekti. O da ulaşımdaki sıkıntı. Toplu taşıma burada yok. Kardeşimle de bu konuyu konuştuk, o da toplu taşıma burda yok dedi. Burada metrobüs sistemine girmeye nasıl bakarsınız dedim, İstanbul'da gördüm çok beğendim dediler. Hemen biz Türkiye'deki firmalarımızla irtibatlarımızı kurduk. İnşallah burada böyle bir projeye girecekler. Toplu taşıma sistemi Mali'yi çok rahatlatacak.

-Şahsıma devlet nişanı takdim etmeleri de beni çok çok onurlandırdı. Bunu milletim adına kabul ediyorum.