Afrin'de şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik olarak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nın 40'ıncı gününde Keltepe'de devam eden operasyonda çıkan çatışma sonucu 8 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı. Harekâtın başında bu yana şehit olan asker sayısı 42'ye yükseldi.

Şehit olan askerlerin kimlikleri de belli olmaya başladı. Harekâtta Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel, Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin, Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik, Jandarma Astsubay Uğur Palancı, Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek ve Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un şehit olduğu belirlendi.

Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un bir buçuk aylık kızı vardı

'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in şehadet haberi Eskişehir'de oturan ailesine verildi.



Uzman çavuş Recep Çetin'in acı haberini Eskişehir'in Emek Mahallesi Yasemin Sokak'ta oturan baba Eyüp Çetin, anne Sevgi Çetin ve eşi Yeter Çetin'e eve gelen askeri yetkiler verdi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı, evin önünde ambulans hazır bekletildi. İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanığı'nda görev yapan ve Afrin kırsalında şehit olan Recep Çetin'in bir buçuk aylık bir kızının olduğu belirtildi.

Ağustos'ta nikâhı vardı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamı'nda çıkan çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in ölüm haberi Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyünde oturan baba ocağına ulaştı.

Demirel'in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ve 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi.

Yakınları, şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlandığını ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü aldıklarını söyledi. Acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Dibek köyündeki evine Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler taziye ziyaretine geldi.

Evlilik hazırlığı yapıyordu

Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26) Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.



Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, şehidin Van Yolu Mahallesi'ndeki baba evine, Garnizon Komutanı Albay Murat Tumba, Başsavcı Harun Karaman ve AK Parti ilçe Başkanı Adnan Aydın ile birlikte geldi. Türk bayraklarının asıldığı eve gelen Kaymakam Yaşar, Şehit Babası Zeynal ve annesi Leyla Çevik'le görüşerek başsağlığı dileğinde bulundu.



Çok sayıda vatandaş da geç saatlere rağmen şehit evi önünde toplanarak aileye ve yakanlarını teselli etmeye çalıştı. Kaymakam Yaşar ile bir süre görüşen banka emeklisi baba Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti.



Baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı. Baba Çevik, "şehitlik mertebesinin de herkese nasip olamayacağını, gerekirse kendisini de Afrin’e giderek şehit olacağını" söyledi.



Afrin'de şehit düşen 1'i kız 3 kardeşin ikincisi olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, şehit için yarın ilçede tören düzenlenecek.

Şehit asker Uğur Palancı’nın ölüm haberi ailesine ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın (28) ölüm haber ailesine İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez ve askeri yetkiler, sağlık personeli eşliğinde iletildi.

Oğullarının şehit olduğu haberini alan emekli polis memuru baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı büyük üzüntü yaşadı. Şehit baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziye ziyaretine geldi.

Mardin’in Artuklu ilçesine kayıtlı olan Uğur Palancı’nın üç erkek kardeşin ortancısı ve bekar olduğu öğrenildi.

Doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un doğum gününden bir gün sonra şehit olduğu öğrenildi.

Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde oturan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç'a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Koç Ailesi çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Şehit haberini alan yakınlarının akın taziyeye geldiği şehit evinin bulunduğu apartmana Türk Bayrağı asıldı. Bekar olan şehit Koç'un doğum gününün dün olduğu ve 2015 yılında astsubay olarak görevine başladığı öğrenildi.

"Afrin'e şehit olmaya gidiyorum" demişti

Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un (24) Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Açıkkol'un şehadet haberi, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan tarafından, merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü'nde oturan babası Derviş Açıkkol ve diğer aile fertlerine verildi. Sağlık ekipleri de şehit evinde hazır bekletildi.

Bekar olan şehit Açıkkol'un geçen hafta çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin'e gittiği belirtildi. Şehidin yakın arkadaşları, Burhan Açıkkol'un Afrin'e gitmeden önce yaptığı konuşmalarında 'Afrin'e şehit olmaya gidiyorum.' dediğini söylediler. Odasında 'Gayret bizden, zafer Allah'tan' şeklinde yazı bulunduğu öğrenilen şehit Açıkkol'un 1'i kız 4 kardeş oldukları belirtildi.

Mehmet Dinek'in şehit haberi ailesine ulaştı

Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.