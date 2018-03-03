Sınır birliklerini ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Akar'dan 'Afrin' açıklaması

Kuvvet komutanları ile birlikte Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen operasyona katılan Hatay ve Kilis'teki sınır birliklerini ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak" açıklamasında bulundu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan sınır birliklerini ziyaret etti.

Daha sonra, Afrin'nin Keltepe'de dün yaşanan 8 askerin de şehit olduğu çatışmada yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hatay'daki hastanede ziyaret eden Akar, Genelkurmay Başkanı Akar, Zeytin Dalı Harekâtı'nın kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, şunları kaydetti:

"Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak.

Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek.

Harekat esnasında tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra ediliyor. Harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçları özveriyle karşılanıyor. Sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlanıyor."

Genelkurmay Başkanı Akar'ın ziyaretiyle ilgili olarak TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 01 Mart 2018 tarihinde çatışmalarda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etmiş, bilahare 2’nci Jandarma Komando Tugayına giderek şehitleri nedeniyle birliğe başsağlığı dilemiş, kahraman ve fedakâr personeline iyi dileklerde bulunmuş ve burada;

** Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edileceğini,

** Bu kapsamda şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanının dahi yerde kalmayacağını, teröristler ile bunlara destek veren güç merkezlerinin mutlaka hüsrana uğratılacağını,

** Harekât esnasında tüm faaliyetlerin hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra edildiğini, harekât bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının özveriyle karşılandığını, sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlandığını,

** Harekâtın temel maksatlarından birinin de terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli kardeşlerimizin, teröristlerden temizlenen bölgelerde güven ve huzur içinde topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu, nitekim teröristlerden temizlenen yerlerde Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeye başladıklarını,

** Gücünü asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini ifade etmiş,



** Son olarak 4’üncü Komando Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarılarından dolayı Tugay Komutanı başta olmak üzere Tugay mensuplarını takdir ve tebrik etmiş, personele hitabının ardından icra edilen tören, Komando Andının topluca okunması ile sona ermiştir."

Orgeneral AKAR bu vesile ile Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennisinde bulunmuştur."