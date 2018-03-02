Afrin'de 8 asker şehit oldu, 26 yaralı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine yönelik olarak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nın 40'ıncı gününde Keltepe'de 8 asker şehit oldu, 20 asker, 3 Polis Özel Harekât mensubu ve 3 korucu yaralandı. Harekâtın başında bu yana şehit olan asker sayısı 42'ye yükseldi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeye sevk edilen birlik, Raco bölgesinde teröristler ile çatışmaya girdi. Yaralı askerlerin Kırıkhan Devlet Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldığı, bölgeye helikopterler sevk edildiği belirtildi.

Genelkurmay'ın ilk açıklamasında, Afrin'deki çatışmalarda 5 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı bildirilmişti. Ardından Genelkurmay'dan ikinci bir açıklama geldi. Bu açıklamada ise 3 askerin daha şehit olduğu 6 askerin de yaraladığı bilgisi paylaşıldı.

Doğan Haber Ajansı ise Hatay'ın Hassa ilçesinin karşısındaki Afrin kırsalında yer alan Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, saat 14.00 sıralarında çatışma çıktığını belirtti.

Ajansın Genelkurmay açıklamaları öncesinde geçtiği haberinde, 80-100 kişilik YPG'li bir grubun Kel Tepe bölgesinde bulunan tünellerden çıkarak Polis Özel Herakat ve Jandarma Özel Harekat timlerine saldırı düzenledikleri ifade edilmişti.

DHA, çatışma sırasında hava desteği ve yaralıların tahliyesi için bölgeye ulaşan ATAK helikopterlerden birinin vurulduğunu, iniş yaparak geri çekildiğini bildirmişti. Haberde bölgeye inen helikopterlerin yaralıları Hatay'a taşıdığı bilgisine yer verilmişti.

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Genelkurmay'dan açıklama: 5 şehit, 7 yaralı

Genelkurmay'ın resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Genelkurmay'dan ikinci açıklama: 3 şehit, 6 yaralı

Silahlı Kuvvetleri'nin ilk açıklamasından kısa bir süre sonra yeni bir açıklama daha geldi.

Açıklama şöyle:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Erdoğan, Akar ve Soylu'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kırsalında yaşanan çatışmayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kederli ailelerine ve başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.