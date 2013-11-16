KDK'dan Dilan Alp kararı: Vali mutlu hatalı!

1 Mayıs’ta İstanbul’da yaşanan olaylarda gaz kapsülü ile başından vurulan ve günlerce yaşam mücadelesi veren Dilan Alp’in başvurusunda polisi kusurlu buldu. Verilen karar, protesto sırasında yaşananlar için de emsal oluşturacak.

Milliyet’in haberine göre İdarenin kusurlarını saptamak, kurum ve kuruluşları bu kusurları tazmin etme konusunda uyarmak amacıyla kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Gezi Parkı olayları süresince tartışılan gaz bombası kullanımı konusunda ilk kararını verdi. “Ombudsmanlık” olarak da bilinen kurum, 1 Mayıs’ta İstanbul’da yaşanan olaylarda gaz kapsülü ile başından vurulan ve günlerceyaşam mücadelesi veren Dilan Alp başvurusunda polisi kusurlu buldu.

Kararda, polisin meslek yaşamı boyunca eğitilmesi, hatalı kolluk personelinin hesap vereceği bir yapının oluşturulması ve soruşturulmalarını engelleyen işlemlerin kaldırılması gerektiği vurgulandı. Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu imzalı kararda, Dilan için, “Dilan’ın marjinal grup üyesi olduğu, poliste kayıtlarının bulunduğu ve 1 Mayıs’taki çatışma içinde olduğunun” saptandığını açıklayan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da, “masumiyet karinesi, kimliğin açıklanmaması, hiçbir çocuğun onur ve itibarına haksız saldırıda bulunulamayacağı” ilkelerine aykırı hareket ettiği vurgulandı. Karar, Gezi Parkı protestolarında yaşananlar için de emsal oluşturacak.

İstanbul’da, valiliğin 1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de yapılmasına izin vermemesi nedeniyle yaşanan olaylarda lise öğrencisi Dilan Alp, gaz kapsülüyle başından vurulmuştu. Tarlabaşı’ndaki müdahale sırasında ağır biçimde yaralanan Dilan, kafatasında kırıklar oluşması üzerine günlerce yaşam mücadelesi vermişti. Olayın ardından özellikle İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun, “Dilan’ın örgüt üyesi olduğu, marjinal grup üyesi olduğu, poliste kayıtlarının bulunduğu ve 1 Mayıs’taki çatışma içinde olduğu”na yönelik açıklamaları tepki çekmişti.

Gündem Çocuk Derneği ise Kamu Denetçiliği Kurumu’na İstanbul Valiliği aleyhine başvuruda bulundu. Derneğin başvurusunda, polisin orantısız güç kullandığı ve Vali Mutlu’nun da yaptığı açıklamalarla Dilan’ın haklarını ihlal ettiği savunuldu. Dernek başvuru dilekçesinde, “Yaşanan hak ihlalinin, Vali Mutlu ve polislerin kusurlarının tespiti, ihlallerin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasının tavsiye edilmesi ve Vali Avni Mutlu’nun kamuoyu önünde Dilan ile ailesinden özür dilemesi” talep edildi. Dernekle birlikte aynı konuda farklı başvurulur da KDK’nın önüne geldi.

Orantısız müdahale

KDK, konuyla ilgili kararını tamamlayarak, ilgililere tebliğ etmeye başladı. Kararda, 1 Mayıs’taki polis müdahalesinin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, anayasa ve Çocuk Koruma Kanunu’na aykırı olduğu belirtilirken, müdahale için, ‘orantısız kolluk müdahalesi’ nitelemesi yapıldı. Kararda, biber gazı kartuşunun isabet etmesi sonucu Dilan Alp’ın yaralanmasında hatalı davranıldığının İçişleri Bakanlığı’nca kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.