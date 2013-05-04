Dilan'ın avukatları: Vali'nin 'vicdanım rahat' sözleri bizi korkutuyor

1 Mayıs'ta başına isabet eden gaz bombası kapsülü nedeniyle yaralanan Dilan Alp'ın avukatları İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun 'vicdanım rahat' açıklamalarından korktuklarını söyledi.

1 Mayıs'ta İstanbul Tarlabaşı'nda yaşanan olaylarda başına isabet eden gaz bombası kapsülü nedeniyle yaralanan Dilan Alp'ın ailesinin avukatları Umut Alkaç, Gülizar Tuncer ve Fazıl Ahmet Tamer yazılı açıklama yaptı.Selahattin Günday'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, hastanede tedavisi süren Alp hakkında, İstanbul Valiliği ve Emniyeti tarafından dezenformasyon ve çarpıtma yapıldığının belirtildiği açıklamada, "İstanbul Valisi inanılmaz bir şekilde polisin kasıtlı olarak ve özellikle baş hizalarına olmak üzere göstericilerin vücutlarına yönelik gaz mermisi atışlarını meşru göstermeye çalışmakta, Dilan Alp’in yaralanmasının yasal, hukuka uygun bir eylem olduğunu ileri sürmektedir. Valinin, Dilan’a yönelik, "Elinde Molotof vardı", "Yasadışı örgüt üyesidir" yönlü iddiaları gerçeği yansıtmadığı gibi böyle olması halinde bile müvekkilimiz ve aynı durumda olan başka kişilerin başından vurulmayı hak etmediği, etmeyeceği açıktır. Vali bu açıklamalarıyla işlenen bir suçu haklı göstermeye çalışmakta, benzeri nitelikte yeni suçların işlenmesini azmettirmektedir" denildi.

'Valinin açıklamaları yargısız infaz'

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun açıklamalarının yargısız infaz olarak nitelendirildiği açıklamada, bu açıklamaların müvekkillerinin kişilik haklarının ihlal ettiğini belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca bu açıklamalar Türkiye’de muhalif olan herkesin, çocukların bile fişlendiğini, bu fişlerin gerektiği zamanlarda ortaya çıkarıldığını ve kişilik haklarını zedeleyecek, iftiralara maruz kalınacak şekilde ortaya çıkarıldığını göstermektedir. Polisin gerek müvekkilimiz Dilan, gerekse de tüm 1 Mayıs göstericilerine yönelik vücutlarını hedef alan gaz mermisi kullanımı kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçlarını oluşturmaktadır. Gazın yoğun olarak kullanımı da olası kastla öldürmeye teşebbüs suçu ve kasten yaralama olarak kabul edilmelidir" ifadeleri yer aldı.

'Vali, işlenen suçların azmettiricisi konumundadır'

İstanbul Valisi Mutlu'nun yaptığı açıklamalar ile kasten yaralama, öldürmeye teşebbüs suçlarını ve bu suçu işleyenleri övdüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi, "Şurası bir gerçektir ki Vali 1 Mayıs öncesinde emrindeki polisleri bu suçları işlemeye azmettirmiş, yakından şahit olduğumuz görüntülerin gerçekleştirilmesi için emir vermiştir. Bu durumda İstanbul Valisi işlenen bu suçların azmettiricisi konumundadır. Polisin görevleri, yetkileri arasında hukuksal mevzuatta, insan hakları kurallarında dayak yoktur, olamaz."

'Hukuki başvuru hakkını kullanacağız'

Taksim’in 1 Mayıs etkinliklerine açılmak zorunda olduğunu belirten avukatlar. "Hukuk, yasa bunu emretmektedir. Bu karar karşısında Vali açıkça görevi kötüye kullanma suçunu ihlal etmiştir. Bizzat yasaları çiğneyen birinin herkesten, yasalara, kendi yorumladığı tarzda uymasını istemesinin bir değeri bulunmamaktadır. İstanbul Valisi yukarıda belirttiğimiz gibi birden çok sayıda ve şekilde yasaları ihlal etmiş, insan hakları ihlalinde bulunmuş, müvekkilimize iftira etmiş, ona yönelik işlenen suçları övmüş, mazur göstermiş, yeni suçları azmettirmiştir. Üstelik vicdanının rahat olduğunu da ifade etmiştir. Bu vicdan açıkçası bizi korkutmaktadır. Olayın başından beri genç bir kızın yaşam ölüm savaşı vermesine üzülecek yerde vali, bütün enerjisini bu yaralanma ve muhtemel yaşam kaybını halka nasıl kabul ettirebilirim, mazur gösterebilirim derdine düşmüştür. Köprüleri açan, trafiği engelleyen, sokağa çıkma yasağı ilan eden vali sorumluları araştıracağına, sağlık durumu kötü olanlarla ilgileneceğine propaganda mekanizmasının çarklarını işletme telaşına düşmüştür. İstanbul Valisi hakkında her türlü hukuki başvuru hakkını kullanacağımızı kamuoyuna açıklarız."dedi.