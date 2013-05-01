Başından gaz bombasıyla yaralanan liseli Dilan ameliyattan çıktı, durumu kritik

Tarlabaşı'ndan Taksim'e çıkmaya çalışan lise öğrencisi Dilan Alp, polisin müdahalesinden kaçarken bir eve sığındı. Polis, eve baskın yapıp gaz bombası attı. Gaz kapsülü Dilan'ın kafasına geldi. Kafatası kırılan Alp, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Yenibosna Çoban Çeşme Lisesi son sınıf öğrencisi Dilan Alp, arkadaşları ve yengesi ile Tarlabaşı'ndan Taksim'e çıkmaya çalışırken polisin müdahalesinden kaçarken, yakın mesafeden başına isabet eden gaz bombası ile yaralandı. Kafatası kırılan Alp, Taksim İlkyardım Hastanesi’de ameliyat edildi. Hayati tehlikesi süren Alp’in işsiz tekstil işçisi babası Ali Alp, "Kızımın ikinci 1 Mayıs’ıydı. Daha 17 yaşında 1 Mayıs’ı da gaz bombasını da bilmez” dedi.

Radikal gazetesinden Elif İnce'nin haberinde yer alan bilgiye göre; Yenibosna Çoban Çeşme Lisesi’nde son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Dilan Alp, Tarlabaşı’nda dokuz arkadaşıyla birlikte Taksim’e çıkmaya çalışırken polis müdahale etti. İddialara göre arkadaşları bir evin içine sığındılar. Apartmanın kapısının önünde Dilan yakın mesafeden atılan gaz bombası ile yaralandı. Arkadaşları Dilan’ı içeriye çekti. Dilan’la aynı evde bulunan 9 genç gözaltına alındı . Avukat Umut Alkaç’ın verdiği bilgiye göre polis içerdeki ev sahiplerini çıkarıp eve girdi ve oda içerisinde gençlerin üzerine biber gazı sıktı. Gençlerden birinin iki ayağına, diğerinin bir ayağına fişek isabet etti. Hastaneye götürülmeyen gençler doğrudan gözaltına alındı.

Dilan Alp’in babası Ali Alp bu yıl ikinci kez 1 Mayıs’a katılan kızı Tarlabaşı’ndayken kendisinin Beşiktaş’ta kortejde olduğunu söyledi. Polisin yoğun gazlı müdahalesine uğradığını söyleyen ve HEY Tekstil'de çalışırken işsiz kalan baba Alp, kızının yaşadıklarını ise şöyle anlattı: “Kızıma 'çok sert müdahale oluyor istersen eve git' dedim. Dilan’ı her 10 dakikada bir arayıp bilgi alıyordum. Bize yoğun gaz atıldı ve ben eve döndüm. Kızımın telefonunu aradığımda uzun süre açmadı. Sonra arkadaşları haber verince hastaneye geldim. Kızım daha 17 yaşında. 1 Mayıs’ı da gaz bombasını da bilmez. Üstesinden gelemez. Üstelik çok sert müdahale ettiler. Geçen senelerden daha fazla gaz sıktılar. Ben bu kadarını beklemiyordum. Kızıma da yakın mesfaden kapının ağzında ateş etmişler.”

İstanbul Tabip Odası'ndan Feryal Kaya, Alp’in durumu ile ilgili doktorundan bilgi aldı. Polisin müdahalesi sonucu ağır yaralanan Alp’in kafa taban kemiği ve temporal bölgesinde kırığı olduğunu, Taksim İlkyardım Hastanesi’nde beyin cerrahisinde ameliyata alındı bilgisini verdi. Ameliyattan çıkan Alp’in hayatı tehlikesi sürüyor.

BDP'li vekillerden ziyaret

Hastaneye gelerek Dilan Alp'in sağlık durumu hakkında bilgi alan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder çıkışta basın mensuplarına yaptığı konuşmasında, "Tarlabaşında 17 yaşında bir kızımız, polis bomba atınca bir eve sığınıyorlar. Polis eve giriyor. 7 tane gençtir bunlar. Kapıyı açıp bu gaz bombası denen şeyin kapsülünü de mermi niyetine kullanıyorlar. Direkt gaz bombasının kapsülü kızın başında patlıyor. Emniyet 'Merdivenden düştü' diye açıklama yapmış. O açıklama yapan her kimse bu kızın başına bir şey gelirse sorumlusu da odur. Bakacağız ameliyata almışlar. Aileyi bekliyoruz. İnşallah birşey olmaz" dedi.

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de, "Onlarca arkadaşımız yaralandı. Devlet terörüyle karşı karşıya kaldık. Dilan Alp da benzer şiddetle karşılaştı. Dilan arkadaşımızın durumu kritik ameliyata alındı. 17 yaşında bir ay sonra sınava girecek. kendisine acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Kafaya sıkınca madalya mı alıyorsunuz?

Basın açıklamasının yapıldığı sırada 112 ambulans görevlisinin, "3 polisimiz ağır yaralı biliyor musunuz" demesi üzerine Dilan Alp'in yakınları tepki gösterdi. Tepkiler üzerine 112 ambulans görevlisi de hastaneye başka bir kapıdan kaçarak girdi.

Öte yandan hastane önünde bekleyen Dilan Alp'in bir kadın arkadaşı da polislere seslenerek, "İnsanların kafasına niye sıkıyorsunuz. Havaya yere niye sıkmıyorsunuz. İnsanların kafasına sıkıyorsunuz, öldürmeye sıkıyorsunuz. Vicdan yok mu sizde ya. Sizin kardeşiniz, evladınız, babanız yok mu? Madalya mı veriyorlar size insanlara zarar verince" diyerek tepki gösterdi.

Dilan Alp, yaralanmadan 3 saat önce bu tweet'i attı: