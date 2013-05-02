1 Mayıs mağdurları Dilan Alp ve Meral Dönmez'in bilinci açılmaya başladı

Dün yaşanan 1 Mayıs olaylarında durumu kritik olan 2 kişi var: Lise öğrencisi Dilan Alp ve atanamayan öğretmenlerden olduğu öğrenilen Meral Dönmez... İkisi de kafasına isabet eden gaz bombası kapsülüyle yaralandı.

Dilan Alp'ın bilincinin açılmaya başladığı belirtildi. Solunum cihazından çıkartılan Dilan'ın kendi kendine nefes alabildiği duyuruldu. Meral Dönmez'den de iyi haber nihayet geldi. Avukat Eflak Bolaç, Twitter hesabından "Meral'i yoğun bakımda ziyaret ettim. Morali düzgün, gülümsedi ve herkesin iyi dileklerini ilettim. O da selam etti herkese." yazdı.



1 Mayıs bilançosu

Vali Hüseyin Avni Mutlu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Taksim'de inşaat nedeniyle 1 Mayıs kutlanmasına izin vermeyeceklerini dair yaptıkları çağrı yerini bulmadı. Dün sabah saatlerinden itibaren Taksim'e ulaşmak isteyen işçiler, güvenlik güçleriyle çatıştı. Yaşanan olaylarda 2'si ağır 3 sivil, 1 ağır 22 polis yaralandı, 72 kişi gözaltına alındı.



Mutlu: Dilan Alp'i kendi grubunun attığı taşlar yaraladı

Vali Mutlu yaralanan sivillerden Dilan Alp'ın dahil olduğu marjinal grupların attığı taş nedeniyle yaralandığını, bununla ilgili ellerinde net bilgi olduğunu ifade etti. Mutlu, durumu ağır olan polisin de eylemcilerin attığı bilyeler nedeniyle komda olduğunu ifade etti.

Dilan Alp yaşam mücadelesi veriyor. Dilan Alp gibi yaşam mücadelesi veren isimlerden bir diğeri de Meral Dönmez (27)... İddialara göre kafasına isabet eden gaz bombası kapsülü nedeniyle yaralanan Dönmez, sağlık ekiplerince Türkiye Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede kafatasında kırıklar tespit edilen, Dönmez’in beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Atanamayan öğretmenlerden olduğu öğrenilen Meral Dönmez, ailesinin isteği üzerine Bahçelievler’deki özel bir hastaneye sevk edildi.



Beyin kanaması geçirdi



Meral Dönmez’in eniştesi Hakan Yaşa, başına isabet eden kapsül nedeniyle beyin kamasını geçirdiğini söyleyerek, "Meral’in başına 1 Mayıs kutlamaların da gaz kapsülü isabet etmiş. Türkiye Hastanesi’ne getirilerek ilk tedavisi yapıldı. Beyin kanaması geçirdiği için hastane bizi Bahçelievler’de bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Meral’in ölüm tehlikesi var. Kendisini 48 saat kadar bekleyeceğiz. Biz de doktorlardan Meral’in sağlık durumu hakkında saat başı bilgi alıyoruz" dedi.