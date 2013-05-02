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Vali Mutlu: Dilan marjinal örgüt üyesi

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1 Mayıs olaylarında polisin gaz bombasıyla ağır yaralanan Dilan Alp'in örgüt üyesi olduğunu iddia etti

02 Mayıs 2013 19:35

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1 Mayıs'ta İstanbul'daki  olaylarda yaralananlar için militan ifadesini kullandı, başına gaz bombası isabet eden ve ameliyat edilen  17 yaşındaki Dilan Alp'in marjinal örgüt üyesi olduğunu belirtip, "Kayıtları bizde var" dedi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul'da 1 Mayıs'ta yaşanan olaylarla ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yaralıların 3'ü de militan" diyen Mutlu, "Dilan adlı kızımız da yaralıdır. Dilan, marjinal grup üyesidir. Biz de kayıtları vardır. Çatışma içindedir. Tam bir radikal mensuptur" diye konuştu.

"Yaptığımız hiçbir eksik ve yanlış işlem yoktur" diyen Mutlu, "Dünyanın ne kadar mahkemesi varsa, ülkemizde ne kadar mahkeme varsa müracaat edilebilir. Aldığımız karar kendi vicdanımda fevkalade doğrudur" ifadesini kullandı.

 

Durumu kritik

 

Tarlabaşı'nda polis müdahalesinden kaçan 17 yaşındaki lise öğrencisi Dilan Alp, bir evin girişine sığındı.

Başına gaz bombası kapsülü isabet ettikten sonra, ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dilan Alp'in kafatasının kırıldığı, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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