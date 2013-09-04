Dilan Alp'in Muammer Güler dosyası savcılıktan döndü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Alp'in 1 Mayıs günü polisin attığı biber gazı kapsülüyle başından yaralanmasına ilişkin İçişleri Bakanı Muammer Güler hakkında yapılan suç duyurusu dosyasını TBMM Başkanlığına göndermek yerine dilekçeyi işleme almadı ve yok saydı.



haber.sol.org.tr'de yer alan haber şöyle:

‘Suça azmettirme’ şikayeti

Konuyla ilgili soL’a konuşan Dilan Alp’in avukatı Gülizar Tuncer, Dilan’ı yaralayan polis memurları dışında İçişleri Bakanı Güler, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında da olaydan sorumlu oldukları ve suça azmettirdikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.



Bakan, milletvekili, kamu görevlisi gibi görevlerde bulunan kimseler hakkında soruşturma açılması için farklı prosedürler bulunduğunu vurgulayan Tuncer, Başsavcının, Emniyet Müdürü ve Vali hakkındaki şikayet dilekçelerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletirken, Bakan Güler’le ilgili şikayeti “Anayasa’nın 100. ve TBMM içtüzüğünün 107. Maddesine göre, TBMM üye tamsayısının 1/10 çoğunluğunun önerge vermesini gerektirdiği ve bunun Meclis’te kabul edilmesinin gerekli olduğu” gerekçesiyle işleme almadığını söyledi. Tuncer, herkesin Meclis’e ulaşamadığını, bu şekilde mağdur olanların hak arama yollarının kapandığını vurguladı.



Başsavcılık ayrıca, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de yapılmasının “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na aykırı olduğunu belirterek Valiliğin bu konudaki kararını bir diğer gerekçe saydı.

Avukatlardan itiraz

Olayın üzerine Dilan Alp’in avukatları, Başsavcılığa bir itiraz dilekçesi yazarak kararın hukuka aykırı olduğunu belirttiler. Dilekçede, Başsavcılığın dilekçeyi işleme koymamasının “bakanlar tarafından hakları ihlal edilen, suça maruz kalan kişileri” mağdur ettiği vurgulandı ve “Savcılıkların Anayasa’nın ve tüzüğün bu hükümlerini gerekçe yaparak hiçbir işlemde bulunmamaları bakanlara sınırsız suç işleme imkanı vermektedir” denildi.



Savcılığın görevinin “ciddi suç emarelerinin” bulunduğu hallerde dosyayı “TBMM Başkanlığı’na göndermek ya da durumdan önerge verebilecek tüm milletvekillerini haberdar etmek” olduğunu belirten dilekçede, 1 Mayıs yasağının hukukdışı olduğu önceki AİHM kararlarıyla hatırlatıldı. Dilekçede ayrıca, Bakan Güler’in Anayasal hakları ihlal ettiği ve emniyet teşkilatını suç işlemeye teşvik ettiği de belirtildi.

‘Hesabını vermeliler’

Konuyla ilgili soL’a konuşan bir diğer isim Dilan Alp’in babası Ali Ekber Alp oldu. Baba Alp, “Dilekçeyi verirken bizi uzun süre oyaladılar. Kolay kolay kabul etmediler. Dikkate almayacaklarını hissettirmişlerdi” diye konuştu. Alp, hukuk mücadelesine devam edeceklerini ve gerekirse AİHM’ye kadar gideceklerini söyledi ve “Kızım için 19 yaşında dediler, elinde molotof kokteyli taşıyor dediler, terörist dediler. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Bu konuşmalar bir baba olarak beni çok incitti” dedi.