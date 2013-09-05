Dilan'ın vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı!

Gezi olaylarında ağır yaralanan Dilan Dursun’un ‘Akrep’ten atılan gaz fişeğiyle yaralandığı anın görüntüleri MOBESE kayıtlarından çıktı

Ankara’da Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için 16 Haziran’da Kızılay’da yapılan törene polisler biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmiş, 20 yaşındaki Dilan Dursun ise Kolej’de gaz bombasıyla başından vurulmuştu.





Telsiz kayıtları savcılıkta





Çınar Özer’in Vatan’daki haberine göre, Dursun’un vurulmasıyla ilgili olay yeri incelemesi, olaydan 5 gün sonra yapıldı.

Savcılık emniyete yazı yazarak, Kolej’de olay yerini gören MOBESE kayıtları ile görevli olan polislerin isim listeleri ve telsiz kayıtlarını istedi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Temmuz’da görevli polislerin isim listesi, 5 adet MOBESE kaydı, TRT kamerası görüntüleri ile telsiz kayıtlarını savcılığa gönderdi.



MOBESE kayıtlarına göre Akrep, trafik ışıklarının bulunduğu yerden atış yaptığı anda, koşmakta olan Dilan’ın aniden yere düştüğü görülüyor.





Bilirkişi 'akrep' demişti



Görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, “Görüntünün 17.09 anında, Kavşağa yaklaşan Akrep aracından Dilan Dursun’un bulunduğu yere doğru gaz bombası atıldığı görülüyor. Akrep aracı trafik ışıklarının bulunduğu yerden atış yaptığı anda, koşmakta olan Dilan Dursun aniden yere düşüyor” denilerek bu bilgi doğrulanmıştı.

Raporda ayrıca Dilan Dursun’u yaralayan Akrep aracının plakasının bulunmadığı tespitine de yer verilmişti.

İşte o görüntüler



1.MOBESE KAYDI