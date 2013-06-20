Gezi Parkı eylemlerinde yaralanan Dilan Dursun'un bilinci açıldı

16 Haziran’daki Gezi eylemlerinde polisin attığı gaz bombası kafasına isabeten eden ve ağır yaralanan Dilan Dursun’un bilinci açıldı. Dün doktorların yaptığı tetkiklere olumlu cevap veren Dilan bugün yoğun bakımdan çıkarıldı. Bilinci açılan Dilan’ın yanına giden babası Kazım Dursun kızının kendisine ‘baba’ dediğini ve durumunun gittikçe daha iyiye gittiğini söyledi.

Radikal'den Mehmet Bilber'in haberine göre, 16 Haziran’da Sıhhıye çok katlı otopark yakınlarında polisin attığı gaz bombası ile ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Dilan ameliyata alınmıştı. Daha sonra yoğun bakıma alınan Dilan 4 gündür uyutuluyordu. Pazar gününden bu yana doktorları tarafından hala hayati tehlikesi devam ettiği belirtilen Dilan’ın bugün bilinci açıldı. Yoğun bakımdan çıkarılan Dilan özel odaya yerleştirildi. Halen tam olarak konuşamayan Dilan ilk olarak anne ve babasıyla görüştürüldü. Babası Kazım Dursun kızının ‘anne’ ve’baba’ diyerek kendisini tanıdığını, durumunun gittikçe daha iyiye gittiğini söyledi. Dilan’ın yoğun bakımdan çıkarılarak alındığı özel odada tedavisine devam ediliyor.