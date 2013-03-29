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KCK'dan yargılanan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya tahliye edildi

Aralarında Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu 8'i tutuklu 13 kişinin yargılandığı Van KCK davasında siyasetçilerin tümünün tahliyesine karar verildi

29 Mart 2013 23:04

Aralarında Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu 8'i tutuklu 13 kişinin yargılandığı Van KCK davasında siyasetçilerin tümünün tahliyesine karar verildi

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü duruşması görülen, aralarında Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu 8'i tutuklu 13 kişinin yargılandığı Van KCK davasında siyasetçilerin tümünün tahliyesine karar verildi.

Van merkez ve ilçelerinde 7 Haziran 2012 tarihinde "KCK" adı altında yapılan operasyon kapsamında, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, Asrın Hukuk Bürosu avukatı Cüneyt Caniş, Başkale eski Belediye Başkanı İhsan Güler, Muradiye İlçe Başkanı Mehmet Şirin Yıldız, Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz, BDP Başkale eski İlçe Başkanı ve DTK üyesi Derviş Polat, Edremit Belediye Başkanı Abdulkerim Sayan, BDP Çaldıran İlçe Başkanı Metin Adugit, BDP Erciş eski İlçe Başkanı Veli Avcı ve BDP Van Merkez İlçe Başkanı Halis Çakır gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Dosya kapsamında Bostaniçi Belediye Başkanı Nezahat Ergüneş, eski BDP İl Eş Başkanı Mihriban Şah ile Başkale Belediye Başkanı Hecer Sarıhan ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 22 Ocak'ta görülen ilk duruşmada, Edremit Belediye Başkanı Abdulkerim Sayan ile Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz tahliye edilirken, diğer Kürt siyasetçilerin ise tutuklu yargılanmalarına karar verilmişti.

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