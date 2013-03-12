Temmuz'dan beri okunan KCK iddianamesi bitti

KCK soruşturması kapsamında, Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile yazar Ragıp Zarakolu'nun da aralarından bulunduğu 205 sanık hakkında açılan davada, 193 sanık hakkında hazırlanan 2 bin 400 sayfalık iddianamenin okunması tamamlandı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi 'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen ve 2'si tutuksuz 103 sanığın katıldığı duruşmada iddianamenin okunmasının tamamlanmasının ardından, 69 sayfalık ek iddianamenin okunmasına geçildi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Alçık, ek iddianamenin okunmasının da gün içinde tamamlanacağını belirterek, 14-15 Mart'ta taleplerin alınacağını kaydetti.

Duruşma, TRT tarafından görevlendirilen spikerler Ayla Demirtaş Çayır ile Süha Üner'in 69 sayfalık ek iddianameyi dönüşümlü okumasıyla devam ediyor.



24 CELSEDE BİTTİ

Davanın, 5 Temmuz 2012'de görülen üçüncü duruşmasında başlanan 2 bin 400 sayfalık iddianamenin okunması, 8 ayda görülen 24 celse de tamamlandı.

Mahkeme heyeti, duruşma salonunun aynı zamanda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kullanıldığı için duruşmaların 3-4 ay arayla yapılacağını belirterek, iddianamenin özetlenerek okunmasına karar vermişti.

Avukatların bu yöndeki itirazları üzerine özetlenerek okuma kararından vazgeçen mahkeme heyeti, iddianamenin tamamının okunmasına hükmetmişti.