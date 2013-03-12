T24 LogoT24 Logo
Politika

Temmuz'dan beri okunan KCK iddianamesi bitti

Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile Ragıp Zarakolu'nun da aralarından bulunduğu 205 sanıklı İstanbul KCK davasında 2 bin 400 sayfalık iddianamenin okunması 8 ayda görülen 24 celsede tamamlanabildi

12 Mart 2013 21:25

KCK soruşturması kapsamında, Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile yazar Ragıp Zarakolu'nun da aralarından bulunduğu 205 sanık hakkında açılan davada, 193 sanık hakkında hazırlanan 2 bin 400 sayfalık iddianamenin okunması tamamlandı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi 'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen ve 2'si tutuksuz 103 sanığın katıldığı duruşmada iddianamenin okunmasının tamamlanmasının ardından, 69 sayfalık ek iddianamenin okunmasına geçildi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Alçık, ek iddianamenin okunmasının da gün içinde tamamlanacağını belirterek, 14-15 Mart'ta taleplerin alınacağını kaydetti.

Duruşma, TRT tarafından görevlendirilen spikerler Ayla Demirtaş Çayır ile Süha Üner'in 69 sayfalık ek iddianameyi dönüşümlü okumasıyla devam ediyor.


24 CELSEDE BİTTİ
Davanın, 5 Temmuz 2012'de görülen üçüncü duruşmasında başlanan 2 bin 400 sayfalık iddianamenin okunması, 8 ayda görülen 24 celse de tamamlandı.

Mahkeme heyeti, duruşma salonunun aynı zamanda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kullanıldığı için duruşmaların 3-4 ay arayla yapılacağını belirterek, iddianamenin özetlenerek okunmasına karar vermişti.

Avukatların bu yöndeki itirazları üzerine özetlenerek okuma kararından vazgeçen mahkeme heyeti, iddianamenin tamamının okunmasına hükmetmişti.

ETİKETLER

kckiddianameokumabittibüşra ersanlıragıp zarakolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24