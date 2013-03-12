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KCK davasında 27. duruşma başladı

KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile yazar Ragıp Zarakolu'nun da aralarından bulunduğu 205 sanık hakkında açılan davanın 27. duruşması başladı

12 Mart 2013 12:17

KCK davasında 27. duruşma Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile yazar Ragıp Zarakolu'nun da aralarından bulunduğu 205 sanık hakkında açılan davanın 27. duruşması başladı

PKK'nın üst yapılanması KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile yazar Ragıp Zarakolu'nun da aralarından bulunduğu 205 sanık hakkında açılan davanın 27. duruşması başladı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen duruşmaya, 2'si tutuksuz 103 sanık katıldı.
 
Duruşma, TRT tarafından görevlendirilen spikerler Ayla Demirtaş Çayır ile Süha Üner tarafından iddianamenin 2 bin 239. sayfasından itibaren dönüşümlü okunmasıyla devam ediyor.

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