KCK davasındaki gizli tanık BDP'li çıktı

Van 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve aralarında Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın da bulunduğu BDP’lilerin yargılandığı 13 sanıklı KCK davasında, mahkeme ’Ahmet Su’ adı verilen gizli tanığı ara celsede dinledi. Gizli tanık, BDP üyesi olduğunu ve BDP’nin toplantılarında elde ettiği bilgileri mahkemeye verdiğini söyledi.

5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren, aralarında Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın da bulunduğu 8’i tutuklu 13 sanıklı KCK davasında, sanık avukatlarının talebi doğrultusunda dinlenmesine karar verilen gizli tanık Ahmet Su, mahkeme heyeti tarafından dinlendi. Daha önce sanık avukatlarının gizli tanığın mahkeme salonununda gerekli altyapı oluşturularak dinlenmesini talep etmesi, mahkeme heyeti tarafından gizli tanığın can güvenliğinin sağlanamayacağı gerekçesiyle kabul edilmemişti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, gizli tanık Ahmet Su’yu ara celsede dinledi. Mahkeme heyetine 4 sayfalık bir ifade veren gizli tanık, can güvenliğini olmadığını belirterek duruşmaya gelemeyeceğini yineledi.

'Konuşma tarzımdan kim olduğum anlaşılır'

Gizli tanık Ahmet Su, verdiği 4 sayfalık ifadesinde BDP’li olduğunu ve aktardığı bilgileri de BDP’ye sık sık gidip gelerek ve toplantılarına katılarak elde ettiiğini söyledi. Su, "Bunları BDP üyesi olduğum için, sık sık BDP’ye gidip geldiğim için, halka açık genel toplantılara katıldığım için biliyorum. Ayrıca geçen duruşmadan önce mahkemeye hitaben Van Emniyet Müdürlüğü Tanık Koruma Şubesine bir dilekçe verdim. O dilekçenin içeriği doğrudur. Duruşmada sesim ve görüntüm değiştirilirse dahi, konuşma tarzımdan benim kim olduğum tahmin edilebilir. Can güvenliğim açısından duruşma ifade vermek istemiyorum. Yine aynı kaygıları taşıyorum. Duruşma esnasında beyanda bulunmak istemiyorum" dedi.