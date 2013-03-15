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Politika

KCK ana davasında 7 tahliye

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen 205 sanıklı KCK davasının 29. duruşması sona erdi. Duruşmada 7 kişi tahliye edildi

15 Mart 2013 20:46

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile yazar Ragıp Zarakolu'nun da aralarından bulunduğu 205 sanık hakkında açılan davanın 29. duruşması sona erdi. Duruşmada 7 kişi tahliye edildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin yanında bulunan büyük salonda görülen duruşmaya, 116 tutuklu sanık katıldı.

Duruşmaya, 2 tutuklu sanık ise gelmedi. Duruşmada söz alan avukatlar müvekkillerinin tahliyesini istedi. Duruşma Savcısı İsmail Işık, tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasfı, mevcut delil durumu ve sanıkların kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrol sisteminin yetersiz kalacağını ifade ederek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Duruşmaya verilen 2 saatlik aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Pervin Tunbul, Şükrü Zeren, İdil Aydınoğlu, Mehmet Şerif Mergen, Metin Eren, Mehmet Baki Bingöl ve Gönül Erdem'in tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali ve mevcut delil durumunu gözönüne alarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanıkların yurtdışına çıkış yasağı koydu. Duruşma 27 Mayıs saat saat 09.30'a ertelendi.

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