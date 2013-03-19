İzmir KCK davasında 18 kişi tahliye edildi

İzmir'de, KCK'ya yönelik 2011 yılında gerçekleştirilen operasyon sonrasında açılan davada, tutuklu 18 sanık tahliye edildi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütü adına siyasi eğitim vermek ve eğitim almak", "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından haklarında 10 ile 17 yıl arasında hapis cezası istenen tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Bazı BDP il yöneticileri ve sanık yakınlarının da izlediği duruşmada, kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmaları alındı.

Bazı sanıklar, savunmalarını tercüman aracılığıyla Kürtçe yaptı. Mahkeme heyeti, 18 tutuklu sanığın tamamının tahliyesine, 10 kişinin ev hapsinin kaldırılmasına ve tüm sanıklara yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir polisinin, Eylül 2011 tarihinde düzenlediği operasyonda, aralarında BDP'li yöneticilerin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmış bunlardan 30'u tutuklanmıştı.

İzmir'in yanı sıra Diyarbakır , Siirt, Muş ve İstanbul 'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, KCK'da yer alacak kişilerin eğitimleri konusunda çeşitli dokümanlar ile oluşturulmaya çalışılan Ege Bölgesi yapılanma şeması ve yayınlarının da bulunduğu açıklanmıştı.

Dava sürecinde 12 sanık tahliye edilirken, soruşturmanın genişletilmesiyle açılan davada sanık sayısı 76'ya yükselmişti.