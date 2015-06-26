KCK'dan Kobanê açıklaması: Saldırıları teşvik edenler, 'PYD IŞİD'ten daha tehlikelidir' diyenlerdir!

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, IŞİD'in Kobanê'ye düzenlediği saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. IŞİD militanlarının kente "biri Türkiye sınırı, diğeri de güneybatıdan olmak üzere iki koldan" girdiğini söyleyen KCK açıklamasında, "Kobanê’de yapılan saldırılardan IŞİD’i büyütüp destekleyen tüm devletler ve siyasi güçler sorumludur" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den Kobanê'ye giren IŞİD militanlarının, Akçakale'deki çete kamplarına işaret ettiğini belirten KCK açıklamasında, "Akçakale’de çetelerle Türk devletinin istihbarat örgütüyle asker ve polisinin iç içe olduklarını tüm dünya bilmektedir. Akçakale’de çetelerle iç içe olan Türk devletinin, “sınırlardan geçen çetelerle ilişkimiz yok” demesi tabii ki büyük bir yalandır ve suç ortaklığının inkarıdır" dendi.

'Saldırıları teşvik edenler, 'PYD IŞİD'ten daha tehlikelidir' diyenlerdir'

ANF'de yayınlanan açıklamada şu şekilde:

"Bu saldırıları teşvik eden ve normalleştirenler 'PYD IŞİD’ten daha tehlikelidir' diyenlerdir. Başta da Türk devleti ve AKP Hükümeti sorumludur. Kendi halkını savunan YPG-YPJ ile kendisinden olmayan herkese saldıran bir faşist çeteyi aynılaştırmak, Türk devletinin karakterini ve Rojava Devrimine düşmanlığının ne düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır. Hala 'PYD IŞİD’ten daha tehlikelidir' diyenlerin sözleri kulaklarda çınlarken bu saldırıların arkasında kimlerin olduğunu gizlemek mümkün değildir."

Faşist çeteler iki koldan şehre girmişlerdir. Bunlardan biri de Kobanê’nin doğusunda Türkiye sınırından yapılmıştır. Bu da Akçakale yönündeki çete kamplarını işaret etmektedir. Akçakale’de çetelerle Türk devletinin istihbarat örgütüyle asker ve polisinin iç içe olduklarını tüm dünya bilmektedir. Akçakale’de çetelerle iç içe olan Türk devletinin, “sınırlardan geçen çetelerle ilişkimiz yok” demesi tabii ki büyük bir yalandır ve suç ortaklığının inkarıdır. Şimdiye kadar IŞİD’le ilişkide olan, IŞİD’e her türlü desteği veren Türk devleti hangi ilişkisini itiraf etmiştir ki bunu da etsin! Hiç kimse Türk devletinin bu saldırıdaki işbirliğini ve suç ortaklığını itiraf etmesini beklememelidir. Türk devleti dün olduğu gibi şimdi de inkar etmeye devam edecektir."

'Bu saldırılardan yıllardır IŞİD’le en yakın ve yoğun ilişki sürdüren Türk devlet sorumludur'

“PYD IŞİD’ten daha tehlikelidir” diyecek kadar pervasızlaşan Türk devleti, Rojava Devrimi düşmanlığını bırakmadığı müddetçe IŞİD, El Nusra ve daha başka Rojava Devrimi düşmanı örgütlerle ve siyasi güçlerle işbirliğini sürdürerek her türlü suç ortaklığına girecektir. Bu saldırılardan yıllardır IŞİD’le en yakın ve yoğun ilişki sürdüren Türk devlet sorumludur. Türkiye sınırlarını IŞİD’in cenneti haline getiren Türk devleti, Kobanê’de gerçekleştirilen katliamdaki suç ortaklığından kurtulamaz."

"Hem IŞİD’le bu kadar sıkı fıkı ilişki içinde olunacak, hem de Kobanê’de gerçekleşen katliamla ilişkimiz yoktur denilecek! Bu, pişkinlik ve utanmazlıktan başka bir anlama gelmemektedir. AKP Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan artık bu pişkinlikleri bırakıp IŞİD’le ilişkilerini kesmelidirler. Rojava Devrimi düşmanlığı bırakılmadan Kürdistan'ın dört parçasındaki Kürtler Türk devletinin bu suç ortaklığını, AKP Hükümetinin Kürt düşmanı politika ve söylemlerini unutmayacaklardır. Halkımızın elleri her zaman AKP Hükümeti ve sorumlularının iki yakasında olacaktır. Kürt halkı ve Türkiye halkları Tayyip Erdoğan, AKP Hükümeti sözcüleri ve yandaş basınının 'Bu saldırılarla ilişkimiz yok' sözüne kesinlikle inanmamalıdır. Kobanê katliamına karşı demokratik tepkilerini ortaya koymalı, AKP Hükümetinin bu saldırılardaki suç ortaklığını protesto etmelidir."