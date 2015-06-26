Kobani'de 120 sivil öldü



Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdülrahman, “Tıbbi kaynaklar ve Kobani sakinlerine göre, 120 sivil IŞİD tarafından evlerinde infaz edildi ya da örgütün attığı roket ve keskin nişancılar tarafından öldürüldü” dedi.

Abdülrahman yaşananları, grubun Suriye'deki en kötü katliamlarından biri olarak nitelendirdi.

Abdülrahman, “Kasabaya girdiklerinde cihatçılar güneydoğu ve güneybatı girişinde pozisyon aldı ve hareket eden her şeye ateş açtılar“ şeklinde konuştu.

Kürt aktivist Arin Şehmuz da ”Perşembe günü Kobani'deki her aile, bir üyesini kaybetti“ dedi.

IŞİD, perşembe günü Kobani'ye üç intihar bombacısıyla ani bir saldırı düzenlemişti. Analistler, saldırıyı IŞİD'in geçen hafta kontrolü kaybettiği Tel Abyad'ın bir intikamı olarak değerlendiriyor.

Öte yandan, IŞİD'in Kobani yakınlarındaki bir köyde de 26 sivili infaz ettiği kaydedildi.