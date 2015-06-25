IŞİD Kobanê'ye saldırdı; 146 ölü, 200'e yakın yaralı!

Suriye'nin Kobanê bölgesine bombalı araçlarla üç ayrı koldan saldırı başlatan IŞİD, YPG güçleri ile çatışmaya devam ediyor. IŞİD saldırısını 'örgütün Suriye'deki en büyük ikinci katliamı' olarak nitelendiren Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ölenlerin sayısı 146'ya yükseldi.

IŞİD'in Perşembe sabahı Kobani ve çevresine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 146'ya yükseldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, Kobani'deki ölümleri "IŞİD'in Suriye'de gerçekleştirdiği en büyük ikinci katliam" olarak nitelendirdi.

Reuters kentteki Kürt yetkililere dayandırdığı haberde, IŞİD'in Perşembe günü üç ayrı koldan kente saldırı başlattığını duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise IŞİD ile YPG güçleri arasında Kobani'nin içinde çatışmaların yaşandığını belirtti. Gözlemevi, IŞİD'in öğle saatlerinde kentte bombalı araçla bir saldırı daha düzenlediğini açıkladı. Saldırı Türkiye tarafındaki güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, Kobani'den 130 yaralının Suruç Devlet Hastanesi’ne getirildiğini söyledi. Durumu ağır olanların Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildiğini belirten Öztürk, yaralılardan dördünün hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı ile bir araya gelerek Kobani'deki son gelişmeler hakkında görüştü.

Reuters, IŞİD militanlarının Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kobani'ye bugün ikinci kez bombalı araçla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hürriyet'ten Gülden Aydın, IŞİD'in, Kobani’de saat 06.30 sıralarında ekmek kuyruğundaki çoğunluğu kadın 50-60 kişinin üzerine bomba yüklü araçla saldırdığını aktardı. Geçtiğimiz günlerde Kobani'ye geçen sığınmacıların arasına sızan IŞİD militanlarının bu saldırıyı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

YPG Sözcüsü Redur Halil de, Al Jazeera English'e yaptığı açıklamada IŞİD'in Kobani'ye kentin güneybatısından girdiğini açıklarken, "YPG üniforması giymiş bir grup IŞİD üyesi muhaliflerin bayrağını çektikleri beş araçla Kobani'ye girdi. Mürşitpınar Sınır Kapısı yakınlarında bir bombalı aracı patlattılar" dedi.

Redur Halil, 35 IŞİD üyesinin Kobani'nin içlerine doğru yayıldığını belirtirken, "YPG güçleri tarafından etrafları sarıldı. Çatışmalar sonucu 10 IŞİD üyesi öldürüldü, üçü de Türkiye'ye kaçtı. Bazı görgü tanıkları IŞİD'in Türkiye'den Kobani'ye girdiğini söylüyor ama şimdiye kadar IŞİD'in Türkiye'den geçtiğine dair kanıt bulamadık" açıklamasını yaptı.

Bombalı saldırıda yaralananlar Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Türkiye'ye alındı. Yaralılar başta Suruç Devlet Hastanesi olmak üzere kent merkezindeki hastanelere yönlendirildi.

Çatışmaların ardından bir grup Suriyeli sivil Türkiye sınırına geldi.

Suriye Türkiye'yi suçladı

IŞİD’in gece yarısı Kobani’ye sızıp kente bombalı saldırı düzenlemesi hakkında Suriye medyasında Türkiye 'yle ilgili bir iddia yer aldı. Reuters'ın Suriye resmi haber ajansı SANA’dan aktardığı haberde, Kobani’ye saldıran IŞİD militanlarının kente Türkiye’den girdiği öne sürüldü.

Yüksekdağ: Büyük ihtimalle Türkiye'den girdiler, Türkiye IŞİD'i destekliyor

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, IŞİD militanlarının Kobanê'ye 'büyük olasılıkla Türkiye'den girdiklerini' söyledi ve saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tüm dünya kanıtlarıyla biliyor ki, insanlık dışı IŞİD çetesi Türkiye hükümeti tarafından desteklendi, destekleniyor. IŞİD ile komşu olmaktan rahatsız olmayan, 'Kobane düştü düşecek' diyerek gün sayanlar, IŞİD oradan temizlenince rahatsız oldu. Mürşitpınar'a saldırıyorlar. Dün bu çetelere pabuç bırakmadık, bugün de bırakmayız. Dün orada nöbet tuttuk, bugün de tutarız. Başta Kürt halkı olmaK üzere tüm halklara başsağlığı diliyorum. Acı içindeyiz. Ama zayıf değiliz."

Türkiye'den yalanlama

Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaları yalanladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "IŞİD militanlarının Kobani'ye Türkiye üzerinden geçtiği iddiaları doğru değil" ifadelerini kullandı. Şanlıurfa Valiliği'nin açıklamasında ise ”IŞİD militanlarının Türkiye üzerinden Kobani’ye gittiği iddiaları asılsız olup, elimizdeki veriler örgüt üyelerinin Suriye’nin Cerablus kentinden Kobani’ye sızdığını ispatlamaktadır. Buna ilişkin görüntüler de en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bölgedeki hassas durumu provoke etmek isteyenler olabileceğinden bütün halkımızı sağduyuya davet ediyorum” denildi.

Dışişleri: 63 yaralı Türkiye'ye getirildi

Dışişleri sözcüsü, Kobani'deki çatışmalarda yaralananlardan 63'ünün Türkiye'ye getirildiği bilgisini verdi. Açıklamada, "Yaralılardan, 1'i çocuk olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği" belirtildi.

Sınırda önlemler artırıldı

Aylardır sessizliğin hakim olduğu Kobani sınırında saldırının ardından güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Patlama ile birlikte sınır hattına yönelen Suruçlular, güvenlik güçlerinin birkaç kilometre öncesinde oluşturduğu barikat ile engellendi. Güvenlik gerekçesiyle sivillerin yaklaşmasına izin verilmeyen sınır hattında da zırhlı araçlarla teyakkuz durumuna geçildi.

Tel Abyad'a geçişler durdu

Suriye'nin Tel Abyad kentine geri dönüşler, Kobani'de meydana gelen patlama sonrası durdu. Sabah saatlerinden itibaren ülkelerine dönmek için Akçakale Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Kobani'de meydana gelen patlama nedeniyle tedirginlik yaşayınca Suriye'ye gitmekten vazgeçti.

YPG, Ocak’ta dört ay süren çatışmalar sonrasında Kobani’yi IŞİD’den temizlemişti. YPG’ye ABD öncülüğünde kurulan IŞİD karşıtı koalisyon da hava saldırılarıyla destek vermişti. YPG, IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin desteğiyle geçen günlerde Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad bölgesini de ele geçirmişti.

Çatışmalar sırasında kaçan IŞİD üyelerinin sakallarını kesip sığınmacı kılığında Türkiye'ye girdiği iddia edilmişti.