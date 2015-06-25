Salih Müslim'den Kobanê açıklaması: Her şey gösteriyor ki, Türkiye'den sızmalar olmuş!

İtalya'da bulunan Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanı Salih Müslim, Kobanê'ye saldıran IŞİD militanlarının bölgeye Türkiye'den sızdığını iddia etti. 12 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili konuşan Müslim, "60 kadar kişi, Özgür Suriye Ordusu'nun giysilerini giyerek buraya sızmış. Şehrin 2-3 ayrı yerine yerleşmişler. Sivilleri hedef almışlar. Çatışmalar halen devam ediyor. Şimdi bir yere sıkıştırılmışlar. Onlardan şimdiye kadar 15 kişi öldürülmüş. Bu sayı daha da artmış olabilir. Bazıları sağ yakalanmış, bazıları ise Türkiye tarafına kaçmışlar" dedi.

Çatışmalar sırasında Kobanili 12 sivilin öldüğünü ve çok sayıda yaralının olduğunu, bu kentin 30 kilometre yakınındaki bir köyde ise 23 kişinin daha IŞİD militanlarınca öldürüldüğünüsöyleyen Müslim, "Her şey gösteriyor ki Türkiye'den sızmalar olmuş" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın ve Şanlıurfa Valiliği'nin Kobanê'ye saldıran IŞİD militanlarının Türkiye'den geçtiği yönündeki iddiaları yalanlaması hatırlatılan PYD Eşbaşkanı, "Türkiye her şeyi yalanlıyor, ama kendisi yalan söylüyor. Bölgedeki kendi kaynaklarımız, Türkiye'den geçildiğini söylüyor. Bazıları Türkiye'ye geçerek Türk askerine teslim olmuş. Bizim kaynaklarımız böyle söylüyor" yorumunu yaptı.

Suriye medyası ve HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da Salih Müslim'le benzer iddialara sahip

IŞİD’in gece yarısı Kobanê’ye sızıp kente bombalı saldırı düzenlemesi hakkında Suriye medyası da Salih Müslim'le benzer iddialarda bulunmuştu. Suriye resmi haber ajansı SANA, Kobanê'ye saldıran IŞİD militanlarının kente Türkiye’den girdiğini öne sürmüştü.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da IŞİD militanlarının Kobanê'ye 'büyük olasılıkla Türkiye'den girdiklerini' söyleyerek, "Tüm dünya kanıtlarıyla biliyor ki, insanlıkdışı IŞİD çetesi Türkiye hükümeti tarafından desteklendi, destekleniyor. IŞİD ile komşu olmaktan rahatsız olmayan, 'Kobane düştü düşecek' diyerek gün sayanlar, IŞİD oradan temizlenince rahatsız oldu. Mürşitpınar'a saldırıyorlar. Dün bu çetelere pabuç bırakmadık, bugün de bırakmayız. Dün orada nöbet tuttuk, bugün de tutarız. Başta Kürt halkı olmaK üzere tüm halklara başsağlığı diliyorum. Acı içindeyiz. Ama zayıf değiliz" açıklamasını yapmıştı.