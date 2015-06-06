KCK: Saldırıyı yapanlar AKP'den talimat aldı, suçlu AKP'dir!

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mastafa Karasu, Diyarbakır'da patlamalar sonucu yüze yakın insanın yaralandığı ve en az iki kişinin öldüğü HDP mitingi hakkında konuştu. Patlamaların "saldırı" olduğunu söyleyen Karasu, "Saldırıyı yapanların AKP'den talimat aldığını" ileri sürdü. Karasu, "Başka suçlu aramaya gerek yok, suçlu AKP'dir" dedi.

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Med Nûçe'ye telefonla bağlanarak, Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı değerlendirdi. Saldırıyı "katliam" olarak niteleyen Mustafa Karasu, "Katliamın seçim sürecindeki saldırıların zirvesi olduğunu" söyledi.



Karasu'nun DİHA'da da yayımlanan konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm AKP'liler HDP'yi hedef göstermiştir. HDP bir düşman gibi gösterilmiştir. HDP'ye yönelik birçok yerde saldırı olmuştur, patlamalar olmuştur, ölümler olmuştur. Bu saldırılarla halk sindirilmek istenmiştir. Bir savaşı ifade etmektir. Bu katliam AKP'nin IŞİD zihniyetinin sonucudur. IŞİD zihniyeti bütün katliamları yapmaktır."



"AKP böyle bir katliamı gerçekleştirmenin savunucusu olmuştur, planlamacısı olmuştur. Başka suçlu aramaya gerek yok, suçlu AKP'dir. Hiçbir kimse farklı sorumlu aramasın. Sorumlu AKP hükümetidir. Halkımız iradesini sağlam ortaya koymuştur. Bu saldırıyla halkımızı, demokrasi güçlerini sindirmek istemişlerdir. Daha iki ay önce İç Güvenlik Yasası ile baskı rejimini kurmuştur. Daha önceki baskıcı, otoriter güçlerin hepsi iç ve dış tehditleri saldırılarına gerekçe yapmışlardır. AKP baskıcı ve otoriter bir sistem kurmak istiyor. Eğer seçimleri kazanırsalar, 'Kürt sorunu yoktur diyenler haklı çıktı' diyecekler. Kürtlere saldıracaklar, demokrasi güçlerine saldıracaklar."



'Bunların hesabı sorulacak'





"Halkımız çok öfkeli. Bunların hesabı sorulacaktır. Sırrı Süreyya Önder, 'Bunların hepsinin hesabı sorulacaktır' dedi. Bu katliamın hesabı sorulacaktır. AKP sesleniyorum. AKP meşruiyetini kaybetmiştir. Ortada adil bir seçim kalmamıştır. AKP daha fazla suçlar işlemeden, ortağı olmadan çekip gitmelidir. İktidarda kalmak için her yolu mubah sayanları hiç kimse kabul edemez. Bu saldırılar karşısında halkımız sağlam durmalıdır. Demokrasi güçleri örgütlenerek sağlam durmalı. Hem halkımız hem de demokrasi güçleri tedbirini almalıdır."



"Halka ve demokrasi güçlerine AKP savaş açmıştır. Her tür baskıcı ve otoriter zihniyete karşı gelmelidir. Bu tür politikalar karşısında yılmamalıdır. AKP bu tür saldırılarıyla yıldırmak istiyor. Halk ve demokrasi güçleri, bu politikaları boşa çıkarmalıdır. Baskıcı, zulüm ve otoriter güçlere karşı direnmelidir. Böyle bir hükümet ile barış olabilir mi? Kürt sorunu çözülebilir mi? Çözüm olur mu? Bunlarla bırakın küçük sorunları bile çözülemez. Bütün halkımız, başta Aleviler olmak üzere bütün ötekileştirilenler, gençler, kadınlar ve tüm demokrasi güçleri bu saldırılara inat seçimde HDP etrafında kenetlenmeli, demokratik ittifakını kurmalıdır."



"Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bu saldırıları yapan baskıcı, inkarcı, otoriter güçler kaybetmiştir. Kaybettikleri için saldırıyorlar. Bu korkunun işaretidir. Bu karanlık ve baskıcı güçlere karşı durmak bir insanlık görevidir. Herkes HDP etrafında birleşmelidir. 7 Haziran'da AKP sandığa gömülmelidir. Dikkatli, tedbirli, dirençli ve örgütlü olunmalıdır. Saldırılar karşısında birleşmeli, iradesini bir tutmalıdır. Demokratik cephe 7 Haziran'da AKP'yi sandığa gömmelidir. Bu tarihi fırsat değerlendirilmelidir. 7 Haziran ile birlikte demokratik bir Türkiye'ye adım atalım. Yoksa bunlara kalırsa, içerdi ve dışarıda savaş yürütecekler. Bu IŞİD zihniyetidir. Katliam zihniyetidir. Bu zihniyeti geriletme adına demokratik güçleri birlikte hareket etmeye çağırıyorum."