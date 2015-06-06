Diyarbakır'daki patlamada yaralananların isimleri belli olmaya başladı

HDP'nin Diyarbakır'daki seçim mitingindeki patlamalarda yaralananların sayısı artıyor. Evrensel'in haberine göre, Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesi'ne 40, Selahattin Eyyübi Hastanesi'ne 140, Dicle Üniversitesi'ne 25'i acil ameliyata alınan 75, Veni Vidi Hastanesi'ne 5'i ağır, 35 ve Bağlar Özel Hastanesi'ne 60 yaralı getirildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılara yapılan ilk müdahalelerde, bazı yaralıların vücutlarından bilyeler çıkarıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de yaptıkları incelemede olay yerinde bilyeler bulmuştu.

Tarım Bakanı Mehdi Eker, yaptığı açıklama 2 ölü 100'ün üzerinde yaralı olduğunu söylerken; Dicle Haber Ajansı'na konuşan Türk Tabipler Birliği Diyarbakır Şubesi Başkanı Cengiz Günay ise yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Eker'in açıklamasından sonra konuşan Günay, ameliyata alınan 16 yaşındaki Ramazan Yıldız'ın kurtarılmadığını, Veni Vidi Hastanesi'nde de 1 yaralının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Diyarbakır'ın hemen hemen tüm hastanelerinde yaralılar bulunurken, saldırıda yaralanan ve Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 35 yaralının isimleri şöyle: Ramazan Yıldırım, Çerbetin Çeli, Orhan Dolcan, Yasemin Çiçek, Sinan Sütçü, Hatice Ertuğ, Ali Çakmak, Erhan Ordu, Cengiz Yavuz, Yusuf Akyıl, Mehmet Ali Aydı, Ozan Okur, Ali Akol, Aynur Deniz, Veysi Karakuş, Mikail Yıldız, Orçun Erdoğan, Abdullah Ekin, Onur Özyol, Amed Yılmaz, Mehmet Sancar, Faik Güneş, Orhan Erdem, Filiz Koyun, Serkan Akay, Nurettin Ayran, Münevver Bayram, Mehmet Erbeg, Yasemin Pehlivan Çiçek, Şükran Karakuş, Hasan Oruç, Ümit Adamak ve soy isimleri öğrenilemeyen Gamze, Nuran ile Vedat.



