T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'daki patlamada yaralananların isimleri belli olmaya başladı

DİHA, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların adlarını açıkladı

06 Haziran 2015 00:44

HDP'nin Diyarbakır'daki seçim mitingindeki patlamalarda yaralananların sayısı artıyor. Evrensel'in haberine göre, Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesi'ne 40, Selahattin Eyyübi Hastanesi'ne 140, Dicle Üniversitesi'ne 25'i acil ameliyata alınan 75, Veni Vidi Hastanesi'ne 5'i ağır, 35 ve Bağlar Özel Hastanesi'ne 60 yaralı getirildi. 

Hastanede tedavi altına alınan yaralılara yapılan ilk müdahalelerde, bazı yaralıların vücutlarından bilyeler çıkarıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de yaptıkları incelemede olay yerinde bilyeler bulmuştu. 

Tarım Bakanı Mehdi Eker, yaptığı açıklama 2 ölü 100'ün üzerinde yaralı olduğunu söylerken; Dicle Haber Ajansı'na konuşan Türk Tabipler Birliği Diyarbakır Şubesi Başkanı Cengiz Günay ise yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Eker'in açıklamasından sonra konuşan Günay, ameliyata alınan 16 yaşındaki Ramazan Yıldız'ın kurtarılmadığını, Veni Vidi Hastanesi'nde de 1 yaralının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Diyarbakır'ın hemen hemen tüm hastanelerinde yaralılar bulunurken, saldırıda yaralanan ve Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 35 yaralının isimleri şöyle: Ramazan Yıldırım, Çerbetin Çeli, Orhan Dolcan, Yasemin Çiçek, Sinan Sütçü, Hatice Ertuğ, Ali Çakmak, Erhan Ordu, Cengiz Yavuz, Yusuf Akyıl, Mehmet Ali Aydı, Ozan Okur, Ali Akol, Aynur Deniz, Veysi Karakuş, Mikail Yıldız, Orçun Erdoğan, Abdullah Ekin, Onur Özyol, Amed Yılmaz, Mehmet Sancar, Faik Güneş, Orhan Erdem, Filiz Koyun, Serkan Akay, Nurettin Ayran, Münevver Bayram, Mehmet Erbeg, Yasemin Pehlivan Çiçek, Şükran Karakuş, Hasan Oruç, Ümit Adamak ve soy isimleri öğrenilemeyen Gamze, Nuran ile Vedat.

 

ETİKETLER

diyarbakırhdppatlamayaralıların isimleri

İlgili Haberler

HDP'nin Diyarbakır mitinginde patlama!

İki ayrı noktada gerçekleşen patlamalarda 100'e yakın kişi yaralandı, Enerji Bakanı Yıldız patlamanın 'trafodan kaynaklandığı' iddiasını yalanladı

Diyarbakır'daki patlamada en az 2 kişi öldü, 100'e yakın kişi yaralandı

Bakan Eker yaklaşık yüz kişinin yaralandığını, 2 kişinin öldüğünü açıklarken, TTB Diyarbakır Başkanı dört kişinin öldüğünü söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24