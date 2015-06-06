Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır açıklaması: Milyonlarca oy bile tek bir canın karşılığı olamaz

Cumhuriyetçi Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki HDP mitingine yönelik saldırılar sonrasında ilk açıklamayı kişisel Twitter hesabından yaptı. Saldırıyı kınadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Unutulmasın ki milyonlarca oy bile tek bir canın karşılığı olamaz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili tweetleri şu şekilde:

Allah'tan yaralılar için acil şifalar diliyorum ve herkesi sükunete davet ediyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 5 Haziran 2015

Diyarbakır'da yaşanan menfur olayı kınıyor, üzüntülerimi bildiriyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 5 Haziran 2015

Seçim çalışmalarını İzmir'in ilçelerinde sürdüren Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Valisi'ni telefonla arayıp bilgi aldı. Ardından HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Aliağa’da, seçmenlere yaptığı konuşmada HDP’nin Diyarbakır mitingindeki patlamayı değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sayın valiyle görüşüp bilgi aldım. Son derece üzgünüm. İki kişinin hayatını kaybettiği öğrendim. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Sonra Sayın Demirtaş’ı aradım. Ondan bilgi aldım. Son derece üzgün. Tabi Sayın Demirtaş’ın, halkı sükunete davet etmesi çok güzel, sorumluluk gerektiren bir durum üstlendi. Bir çılgın tabloyla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Türkiye için acı bir tablo böyle bir olayın meydana gelmiş olması. Miting öncesi böyle bir olayın meydana gelmiş olması, gerçekten son derece üzüntü verici. Umarım, hükümet failleri biran önce yakalar ve yargıya teslim eder. Herkese her yurttaşıma açık çağrıda bulunuyorum: Seçimlere çok az kaldı, bu tür provokasyonlar olabilir, hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Keyif içinde gülerek, eğlenerek, demokrasinin gereği olarak sandığa gidelim. Oyumuzu kullanalım ve Türkiye’yi çağdaş uygarlığa demokrasiye ulaştırmak hepimizin görevidir. Sandığa mutlaka ama mutlaka gidelim" dedi.

Valinin kendisine herhangi bir ayrıntılı bilgi vermediğini de ifade eden Kılıçdaroğlu, "Vali patlamalar dolayısıyla güvenlik güçlerinin araştırmalar yaptığını olay yeri inceleme ekiplerinin çalıştığını dolayısıyla bu çalışmalar sonrasında elde edilecek bilgilere göre kesin bir kanaate ulaşılacağını söyledi. Sayın Vali'nin yaptığı açıklama trafo patlaması değil. İki ayrı patlamanın olduğu şeklinde. Büyük ihtimalle bunlar bir provokasyon, öyle görünüyor" açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini, "Her miting öncesinde güvenlik güçlerinin önlem alması lazım. Diyarbakır gibi provokasyona açık bir yerde önlemlerin daha özenli alınması lazımdı. Öyle anlaşılıyor ki dikkatli davranılmamış. Umuyoruz ki ölenlerin sayısı artmaz. Faillerine bulunur" diyerek tamamladı.