ANF: Diyarbakır'daki patlayıcılardan demir bilyeler çıktı

HDP’nin Diyarbakır mitinginde yaşanan ve iki kişinin öldüğü, 50’ye yakın kişinin yaralandığı patlamaların yaşandığı alanda demir bilyeler çıktı.

ANF’de yayımlanan haberde, demir bilyelerin patlayıcıların içinden çıktığı ileri sürüldü. Habere göre, “Hastane yetkilileri, yaralıların vücudunda saçma izine rastlandığını belirtti.”

Diyarbakır’daki patlamalarda yaralananların bir bölümü Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Bu hastanelere kaldırılan bazı yaralıların vücutlarında “saçma izine rastlandığı”, bazı yaralılarda da “barut izlerinin tespit edildiği” öne sürüldü.