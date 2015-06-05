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Enerji Bakanı Yıldız'dan 'HDP mitingine bombalı saldırı' mesajı: Patlama trafodan kaynaklı değil!

Olay sonrasında, patlamanın trafodan kaynaklandığı anons edilmişti

05 Haziran 2015 22:38

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Diyarbakır'daki HDP mitinginde gerçekleşen patlamaların trafodan kaynaklanmadığını açıkladı. Patlama sonrasında yapılan "trafo kaynaklı" açıklamalarının doğru olmadığını belirten Yıldız, "Patlama trafodan kaynaklı değil, dışarıdan bir müdahale söz konusu!" açıklamasını yaptı.

Taner Yıldız'ın, 17:55 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin olarak 19:45 sıralarında yaptığı açıklama şöyle:

“Diyarbakır’daki HDP’nin mitingindeki patlama ile ilgili olarak ilgili arkadaşları yerine gönderdim. Trafoda yapılan incelemelerde patlamanın trafodan kaynaklanmadığı çok açık bir şekilde bana bildirildi. Arkadaşlarımız yapmış olduğu gözlemlerde trafo kapısının içeriden dışarı değil, dışarıdan içeri doğru basınç ile birlikte zarar gördüğünü söylediler."

"Aynı zamanda kök hücre dediğimiz trafonun içinde herhangi bir tahribatın oluşmadığını gördük. Eğer trafoda bir patlama olsaydı içeride çok ciddi bir patlama izine rastlayacaktık. Kaldı ki patlama anında trafo enerjili durumda. Şimdi enerjili olup olmadığını sordum, orada bir sıkıntı olmadığını söylediler. Bizim ilk bulgularımız trafo patlamasından kaynaklanan bir patlama olmadığına dönüktür.”

 

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