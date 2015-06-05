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Demirtaş: Her yerde bizi can evimizden vurmaya çalıştılar, yüz binlerce insan birbirini ezsin istediler!

'Bizler yola çıkarken kimin tekerine çomak soktuğumuzu biliyorduk'

05 Haziran 2015 23:17

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Diyarbakır'daki mitinginde gerçekleşen patlamalar sonrasında, halka seslenerek, "Önümüzdeki seçim mutlaka gerçekleşecek, sandık kurulacak. Biz kazanacağız, barış kazanacak" dedi.

HDP İl Binası önünde konuşan Demirtaş, "Her yerde bizi can evimizden vurmaya çalıştılar. Yüz binlerce insan, kadın, çocuk izdiham yaşayıp birbirini ezsin istediler" ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın konuşması, sık sık "Katil Erdoğan" sloganlarıyla kesildi.

Demirtaş'ın konuşması şu şekilde:

"Elbette bu yürüyüşü durdurmak isteyecekler. Her yerde bizi can evimizden vurmaya çalıştılar. Bizim ihtiyacımız olan şey ise barış. Ne yaparlarsa yapsınlar inadına bu ülkeye barış gelecek, bunu sizler sağlayacaksınız

Bakın bugün, patlamanın olduğu saatten bu yana, Türkiye'nin dört bir yanından bizi arıyorlar. Yüreğimiz, dualarımız sizinle diyorlar. Yüreği barış için atanların gönlü bizden yana

Nasıl bir coşku, heyecanla şimdiye kadar çalışmalarımızı yürütmüşsek, resmi sonuçları alana kadar çalışmalarımızı aynı heyecanla yürüteceğiz. 

HDP bu tür tezgahlara düşecek bir parti değil. Seçimlerden alacağımız sonuç Türkiye'ye nefes aldıracak. Aynı sabır ve sükunetle çalışmayı sürdüreceğiz.

Alanda gösterdiğiniz disiplin çok daha büyük bir faciayı engelledi. Yüz binlerce insan, kadın, çocuk izdiham yaşayıp birbirini ezsin istediler. Başarmak zorundayız değerli kardeşlerim.

Bu saldırının arkasındaki güçler inşallah ortaya çıkar. Bunun bir saldırı olduğu netleşirse, saldırının failleri açıklanırsa tüm Türkiye rahatlar, bunların üstünün kapatılmaması gerekir. 

İnsanlık mücadelesi yürütüyoruz, sadece kendimiz için değil, tüm Türkiye'ye nefes aldırmak için yollardayız. 

Bizler yola çıkarken tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu, kimin tekerine çomak soktuğumuzu biliyorduk.

Önümüzdeki seçim mutlaka gerçekleşecek, sandık kurulacak. Biz kazanacağız, barış kazanacak, özgürlük kazanacak. 7 haziran akşamı ülkeye büyük insanlığı hediye edeceğiz."

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