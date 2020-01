Sağlık Bakanı: Diyarbakır'daki patlamada 50 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Diyarbakır'da meydana gelen patlamaya ilişkin, "Yaklaşık 50 civarındaki vatandaşımızın yaralandığını ve şu anda hastanelere 20-24 vakanın taşındığını, bütün Acil Hizmetleri Genel Müdürlüğünün takip ettiğini, ambulans uçağımızın da her ihtimale karşı tedbiren acil destek içinde yönlendirdiğimizi söyleyebilirim" dedi.

Müezzinoğlu, Bursa'daki seçim çalışmaları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da HDP mitingindeki patlamanın trafodan kaynaklandığı yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ekibinin yönlendirildiğini aktaran Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 50 civarındaki vatandaşımızın yaralandığını ve şu anda hastanelere 20-24 vakanın taşındığını, bütün Acil Hizmetleri Genel Müdürlüğünün takip ettiğini, ambulans uçağımızın da her ihtimale karşı tedbiren acil destek içinde yönlendirdiğimizi söyleyebilirim. Temenni ederim ki can kaybı olmaz. Yaralılarımıza da en kısa zamanda şifalar diliyorum. Seçim atmosferinde bunun herhangi bir art niyete veya farklı bir gerekçe arkasında da olmamasını temenni ediyorum. Ümit ederim ki bu beklenmedik bir kazadır ama bir organizasyon veya farklı bir şeyse o da tabii seçim atmosferinde bizi ayrıca üzer. O, emniyetin işi ama acil hizmetleri anlamında her türlü tedbirin alındığını ve her türlü desteğin verildiğini söyleyebilirim."

Müezzinoğlu, sonuçta tüm siyasi partilerin "demokrasi, milli irade ve sandık" dediğini dile getirdi.

Seçimlerin sağlıklı bir ortamda geçmesini temenni eden Müezzinoğlu, "Oradaki tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diliyorum. Mitingle alaka kurmayı şu anda doğru bulmuyorum. Bir trafo, beklenmedik bir hadise ise bunun farklı yerlere çekilmemesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.