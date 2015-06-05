Selahattin Demirtaş: Patlama yakınımda oldu ayakları kopanlar oldu, ağır yaralananlar var

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Diyarbakır'da düzenlediği ve konuşma yapmaya hazırlandığı mitingde meydana gelen patlamanın kaynağı konusunda, "Bombalı saldırı mı, trafo patlaması mı bilmiyoruz" açıklamasını yaptı. Patlamanın kendisinden yaklaşık 30 metre kadar uzakta gerçekleştiğini belirten Demirtaş, "Etkili bir patlamaydı. Ağır yaralananlar oldu, ayakları kopanlar oldu" dedi.

Demirtaş, mitingde yapacağı konuşmadan hemen önce meydana gelen patlama konusunda CNN Türk'e telefonla bağlanarak Ahmet Hakan'a açıklama yaptı. Demirtaş'ın 19:30 sıralarında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Benim konuşma yapmak için hazırlık yapıldığı dakikalarda patlama meydana geldi. Patlama yerinde bir trafo var. Patlamanın neden meydana geldiğini bilmiyoruz. Bu patlama umut ediyorum ki gerçek bir araştırmayla ortaya çıkar. Maalesef böylesi üzücü bir olayla mitingimizi sonlandırmak zorunda kaldık.

10 kadar arkadaşımız yaralı. Onlara da geçmiş olsun dileklerinizi iletiyoruz. Seçim kampanyamız başladığından bu yana hep aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye’nin barışa ihtiyacı var. Barışa ekmekten sudan daha çok ihtiyacımız var. Biz barış istiyoruz. Bizden tüm arkadaşlarımı il binası önüme çağırıyoruz. Orada gerekli açıklamayı yapacağız.

Asla provokasyonlara gelmesinler. Biz seçim çalışmalarımız aynen devam ettireceğiz. Birazdan il binası önünde açıklama yapacağım, trafo patlaması mı, yoksa bir bomba mı, bunu henüz bilmiyoruz. Ama etkili bir patlamaydı. Ağır yaralananlar oldu ayakları kopanlar oldu. Patlama benim 30 metre kadar uzağımda gerçekleşti. Türkiye toplumu emin olsun HDP bu tuzaklara düşmeyecek, gerilim yaratmak isteyen odakların oyununa gelmeyeceğiz. Bazı yerlerde küçük gerilimler olmuş arkadaşlarımız müdahale ediyorlar.

Polislerinde dikkatli davranması için polisle ve emniyet müdürleriyle görüştüm. Müdahale edilmemesi konusunda. Arkadaşlarımız sahneden yaptıkları anonsla paniği önlediler. Yoksa çok büyük bir izdiham yaşanabilirdi.

İzdiham olmadan alanı boşaltmayı başardılar arkadaşlarımız. Diyarbakır mitingini, il binamız önünde gerçekleştireceğim. Yarın İstanbul’da yapacağım konuşmayla kampanyamızı bitireceğiz, inşallah daha ağır bir faturayla karşılaşmayız. Beni aradılar. Emniyet Müdürü bilgi verdileri olay yerine inceleme ekibi gönderiyorlar. Onlar da incelemeleri sonucunda gerekli görürlerse açıklama yaparlar. Ben herkese geçmiş olsun diyorum. Herkes rahat olsun biz barışı sağlayacağız."