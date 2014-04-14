KCK Basın Davası'nda, tutuklu bulunan 7 gazeteci için de tahliye talebi

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Mart 2014'te KCK basın komitesi üye ve yöneticisi oldukları iddiasıyla 2,5 yıldır tutuklu yargılanan 15 gazeteciden 8'ine tahliye kararı vermişti. Tahliye edilmeyen 7 gazeteci için, avukatları üst mahkeme sıfatıyla 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı.

başkahaber.org’da yer alan habere göre, yarın değerlendirilecek başvuruya mahkeme olumlu yanıt verirse tutuklu sanıklar Nurettin Fırat, Ertuş Bozkurt, Turabi Kişin, Yüksel Genç, Davut Uçar, Ramazan Pekgöz, Mikail Barut tahliye edilecek.

Başvuru dilekçesinde, şöyle denildi:

"Müvekkiller KCK adı altındaki sözde operasyonlarda rehin alınan Kürt gazeteci ve basın çalışanlarıdır. Kirli delillerle oluşturulan soruşturmalar sonucu açılan davalarla hedef haline getirildiler. Bu dava ve tutukluluk durumu basın özgürlüğünün, halkın haber alma, gerçeği öğrenme hakkının ihlali, ötekilerin, ezilenlerin sesinin yargı eliyle kısılmasıdır. İlker Başbuğ, Tuncay Özkan ve Zirve katliamı zanlılarının tahliye sürecinde nöbetçi mahkemeler ve AYM, özgürlüklerden yana tavır aldı. Son olarak KCK avukatlar dosyasında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2,5 yıllık tutukluluğu 'infaza dönüşen tutukluluk' olarak görüp tahliye kararı verdi. TEM şubenin ve paralel-unparalel yapılanmaların yarattığı bu sözde şemaların hukuki bir geçerliğinin olmadığı ortaya çıkmış, çökmüştür. Yeni görevli İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi 8 müvekkilin tahliyesine karar verirken mevcut delil durumu ve tutuklu kalınan süreyi göstermiş, aynı delillere karşı aynı süre tutuklu kalan müvekkiller tahliye edilmemiştir. Aynı delillerle yargılanan 7 müvekkilin tutukluluklarının devamı talihsiz bir karar. Hukuk dışı ÖYM kararlarına karşı mahkemelerinizden adalet bekliyoruz. Zira bu davalar sahte delillerle yaratılmış 'zaman' davalarıdır. Ancak bu davalar artık bu 'zamanın' ruhuna uygun olmayan davalardır. Gazetecilerin tutuklu olduğu bir ülke görüntüsünden kurtulmak hepimiz için bir görevdir."