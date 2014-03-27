'KCK sanıklarının plastik kelepçeli görüntülerine fevkalade üzülmüştüm'

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 2009 yılının aralık ayında, KCK davasındaki sanıkların plastik kelepçeli görüntüleriyle ilgili konuştu. Atalay'a, içişleri bakanlığı koltuğunda olduğu 2009 yılında, KCK davasında, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu sanıkların plastik kelepçeli görüntüleri soruldu. Atalay, "Ali Fuat Yılmazer size yönelik suçlamalarda bulundu ve talimatı sizin verdiğinizi öne sürdü. MİT'e yönelik suçlamaları var" sorusu üzerine, "Benim fevkalade İçişleri Bakanı olarak üzüldüğüm bir gündür o" dedi ve şöyle devam etti:

"Bugün bana soranlar oldu, açıklama yapmak da istemiyorum. Şu günlerde o kadar çok şeyler söyleniyor ki, twitler atılıyor. Görüyorsunuz, bu da onlardan birisidir. Yalan bir haber, yalan bir bilgi. O günü herkes bilir. Benim fevkalade İçişleri Bakanı olarak üzüldüğüm bir gündür o. Onun üzerine çok gittik biz. O dönemin Diyarbakır Valisi falan bilir. Ama insanlar şu ortamda doğrusu bunu neden yapıyorlar, hayret ediyorum, çok da büyütmüyorum."

Twitter'ın kapatılması

Atalay, Twitter meselesine Türkiye içinde biraz taraflı bakıldığını ifade etti.

"Tabii medya, düşünen insanlar, bardağın boş tarafını görüyorlar, 'özgürlüklere bir şey gelmesin'. Hepimiz öyle istiyoruz" diyen Atalay, şöyle devam etti:

"Hükümet içinde 12 yıldır bakanlık yaparım. Kaygımız daha demokratik açılım ve daha fazla özgürlükler artsın. 'Sessiz Devrim' diye bir kitap çıkardık ve 11,5 yılda bu dönemde sadece demokratikleşme adına neler yapıldı AK Parti dönemi Türkiye'nin özgürlüklerinin arttığı, inanç özgürlüğünün, kıyafet özgürlüğünün, anadil özgürlüğünün her alanda özgürlüklerin arttığı bir dönem olarak tarihe geçecek. Önce tabu olanlar, yasak olanlar bu dönemde özgürleşti. Bundan sonra da öyle olacak.

Twitter'da vatandaşın, insanın, bireyin hakkını korumak için bir şey yapılıyor. Yani insanlar sizin gazetenizde, televizyonunuzda birine hakaret olursa, birinin özel hayatına müdahale olursa, kişi itiraz ediyor ya düzelttiriyor ya tekzip ettiriyor. Ama twitter'a bunlar gidiyor, twitter aldırmıyor. Vatandaşın özel hayatıyla ilgili, geçen gün verdi Ulaştırma Bakanlığımız, en yüksek düzeltme Amerika'da. Yani binler. Kişilerle ilgili yanlış şey oluyor, gönderiyorlar ve düzeltiyor. Türkiye'dekileri düzeltmiyor ve bunlar yargı kararı."

'En çok biz kullanıyoruz'

Atalay, Türkiye ile twitter arasında bir temasın bulunup bulunmadığı, bu temasın ne aşamada olduğuna ilişkin bir soruyu, "Şu anda avukatları filan Türkiye'de temas kuruldu ve istediğimiz twitter madem burada işletme, burada ofisini açsın, temsilciliği olsun ve bu konularda yargı kararını uygulasın. Yoksa biz twitter'ı kapatmak filan... Twitter'ı en çok biz kullanıyoruz. Parti gençlik kollarımız, o kadar yoğun kullanıyor ki sosyal medyayı, bizim kendimizin ihtiyacımız var" diyerek yanıtladı.

Başbakan'ın sözleri

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın twitter'a ilişkin, "kökünü kazıyacağız" şeklindeki sözlerinin dile getirilmesi üzerine Atalay, Başbakan Erdoğan'ın direkt ifadelerinin bulunduğunu, kendilerinin bu sözlerin geri planını bildiğini ifade etti. Atalay, şunları söyledi:

"Geri planını biliriz, çalışmalarını bizler yaptığımız için. Onun dediği 'hiçbir bireyin hakkı buralarda öyle rast gele insanlara hakaret edilecek günlerce onu düzelt. Böyle bir şey olmaz'. Yoksa bizim dönemimiz, bakın bundan sonra ne olacak Seçimde daha güçlü çıktığımızda inşallah bu tartışmaların çoğu bitecek. 30 Mart genel siyasetin içindeki pek çok tartışmayı bitirecek. Milletin bize daha güçlü şekilde desteğini görmüş olacağız."