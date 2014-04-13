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KCK davasında 48 tahliye

Edinilen bilgiye göre tahliye kararı verilen isimler arasında Hatip Dicle yer almıyor

13 Nisan 2014 00:26

KCK ana davasından tutuklu sanıklardan 48'i tahliye edildi.

KCK ana davası soruşturması kapsamında, 14 Nisan 2009'da başlayan operasyonlarla çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Aralarında DEP eski Milletvekili Hatip Dicle 'nin de bulunduğu 92 kişinin yargılandığı dosya kapsamın tutuklu yargılanan 48 kişi için tahliye kararı verildi. 

Edinilen bilgiye göre tahliye kararı verilen isimler arasında Hatip Dicle yer almıyor.

Tahliye kararı verilen sanıklar arasında İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi eski Başkanı ve İHD Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erbey de bulunuyor.

 

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