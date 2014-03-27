KCK basın davasında gece yarısı tahliyesi

Özlem Sevgi

KCK basın davasında gece yarısı tahliyeleri yaşandı. 15’i tutuklu 46 sanıklı davada, tutukluluk durumunu değerlendiren İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi 10 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliyelerle ilgili T24’e konuşan avukat Özcan Kılıç, müvekkillerinin cezaevinden yolladıkları tahliye içerikli dilekçelerin mahkeme tarafından değerlendirildiğini, bu akşam saatlerinde ise karar çıktığını söyledi. Tahliyelere ilişkin kararın Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na iletildiğini belirten avukat Kılıç, “Bizde bu gelişmeyi yeni öğrendik. Bildiğimiz kadarıyla 5 sanık yönünden tahliyeye ilişkin bir karar çıkmamış ancak 10 kişinin tahliyesi kesin” dedi.

"KCK Basın Komitesi"ne bağlı oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan gazetecilerden tahliye edilenlerin isimleri şöyle: Semiha Alankuş, Nevin Erdemir, Kenan Kırkaya, Mazlum Özdemir, Ertuş Bozkurt, Mehmet Emin Yıldırım, Turabi Kişin, Haydar Tekin, Şehmus Fidan, ve Mikail Barut’un da Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nden serbest bırakıldı.

3 Mart 2014’de Silivri'deki İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 18 tutuklu’dan 3’ü tahliye edilmişti.