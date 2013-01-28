Kaz dağlarındaki yangına zehirli su ile müdahale edilmiş!

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın Kaz Dağlarında 500 hektarlık alanı yok eden yangının nasıl söndürüldüğüne ilişkin sorusunu Orman ve Su İşleri bakanı Veysel Eroğlu’ndan çarpıcı yanıt geldi. Eroğlu, “En yakın su kaynağı 6,3 km uzaklıkta bulunduğundan; yangın söndürmek maksadıyla yangın alanına bitişik maden göletinden bir miktar su, zorunlu olarak kullanılmıştır” dedi. Eroğlu’nun yanıtını ‘inanılmaz’ bulan Akova, “Çevre sağlığı düşünüldüğünde zehirli maden atık suyunu kullanmak için ciddi ve gerçekçi bir bahane olamaz” dedi. Akova’nın, bakanın yanıtına yer verdiği değerlendirmesi şöyle: ‘Yangına bitişik maden göletinden bir miktar su kullanıldı.'

'Eroğlu: Zorunlu olarak kullanılmıştır'

Eylül ayında çıkan ve 500 hektarlık orman alanını yok eden yangının, nasıl söndürüldüğü ile soru önergesine inanılmaz bir cevap verildi. Bilindiği üzere, Kaz Dağlarında başlayan yangının söndürülmesinde Orman İşletmeye ait helikopterlerin denizden su almak yerine Kaz Dağlarının tam ortasında bulunan bakır ve molibden madeninin çökertme havuzundaki suyu kullandıkları dile getirilmişti. Yangının söndürülmesinde kullanılan bu zehirli suların yanan alanın zemininde kalıp, yağan yoğun yağmurlarla da süzülerek Havran çayına ulaştığı ve böylece balıkların ölmesine sebep olduğu belirtilmişti. Bu bağlamda verilen soru önergesine Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun verdiği cevaba göre; “Havran yangınında aşırı rüzgar sebebiyle Tepeoba, Kalabak ve Fazlıca Köyleri yangın tehlikesine düşmüştür. Mülki Amirce, köylerin boşaltılması için hazırlık yapılması talimatı verilmiştir. Köylerde yaşayan vatandaşlar açısından hayati tehlike bulunması sebebiyle can ve mal kaybını önlemek için zamanla yarışılmıştır. En yakın su kaynağı 6,3 km uzaklıkta bulunduğundan; yangın söndürmek maksadıyla yangın alanına bitişik maden göletinden bir miktar su, zorunlu olarak kullanılmıştır.”

Yangın helikopterle söndürülmeye çalışıldığına göre, en yakın su kaynağının 6,3 km uzakta olması uzun dönemli insan ve çevre sağlığı düşünüldüğünde zehirli maden atık suyunu kullanmak için ciddi ve gerçekçi bir bahane olamaz.

