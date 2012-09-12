CHP: Kaz Dağları’nda 400 bin siyanür kullanılarak 34 noktada altın aranacak

CHP, Kaz dağlarında iki yıl üst üste çıkan yangınlarda sabotaj kuşkusunu TBMM gündemine taşıdı. CHP’nin bölge milletvekillerine göre, terörün yaşandığı bir ülkede Kaz Dağları kasten yakılmış olabilir. Son bilgilere göre, 10 gün önce, aynı bölgede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

TBMM Çevre Komisyonu’nun CHP Grup Sözcüsü Çanakkale Milletvekili M. Serdar Soydan ve Balıkesir Milletvekili Namuk Havutça, Kaz Dağları’nda çıkan yangınla ilgili son durumu T24’le paylaştı. Soydan’ın verdiği bilgilere göre, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında ilk belirlemelere göre 500 hektardan fazla bir alan yandı. 2009 yılında aynı bölgede yaklaşık 200 hektar orman alan yok olmuştu. Kaz Dağları oksijen oranı açısından dünyada ikinci. Bandırma’dan Ayvalık’a Midilli’ye kadar yaklaşık 2 milyon insan için temiz ve güvenli su kaynağı. Bölgede, altın tekelleri sondaj çalışmalarını tamamlamak üzere. İşletme ve arama ruhsatları verilmeye devam ediyor. Bölge halkı ise, dağlarını kurtarmak için mücadele veriyor.

'400 bin ton siyanürle altın aranacak'

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Kaz Dağları’nın sadece yüzde 10’luk bölümünü korumaya alınmasının iktidar duyarsızlığına bağladı. Talan ve yok edilme tehdidine dikkat çeken Havutça, altın madeni işletmek için sadece Çanakkale bölgesinde 16 firmaya ruhsat verildiğini, yerli ve yabancı firmaların 400 bin ton siyanür kullanarak 34 noktada altın arayacağına dikkat çekti. Havran Kalabak köyü yakınlarında çıkan yangının rüzgarın etkisiyle ormanlık alanlara sıçradığın, yaklaşık 400 hektar orman alanı ve 100 hektarlık zeytinlik tarımsal alanın tamamen yok olduğuna dikkat çeken Havutça, “Sabotaj ihtimalini de gözden uzak tutmamak lazım. Çünkü terör eylemleri bu şekilde de yapılıyor. Geçmiş yıllarda bunun örneklerini yaşadık. Terörün yaşandığı bir ülkede Kaz Dağları´nın kasten yakılmış olması mümkün görünüyor. Ayrıca, bir bilgiye göre de, 10 gün önce, yine aynı bölgede çıkan yangın büyümeden söndürülmüş. Bu yangının da aynı bölgede bir piknik alanı çevresinde çıkması, sabotaj ihtimalini akla getiriyor. Bu nedenle yangının sabotaj ihtimali üzerinde önemle durulmalı”.