CHP, Kaz Dağları’nda siyanür tehlikesine dikkat çekti

Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan, Kaz Dağları’ndaki siyanür tehlikesine dikkat çekti ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a “Bölgedeki madencilik faaliyetlerinin geri dönüşü mümkün olmayan zararlar vereceğine inanmıyor musunuz” diye sordu.

Bölgede özellikle altın ve gümüş arama için verilen işletme ruhsatlarını hatırlatan Serdar Soydan, Bakan Bayraktar’dan, “ Çanakkale ve Balıkesir sınırları içerisinde Kaz dağları bölgesinde hangi firmalara kaç adet sondaj usulü arama ve işletme ruhsatı verildiğini, anılan bölgede ruhsat müracaatında bulunan henüz inceleme aşamasında olan kaç adet arama ve işletme ruhsatı müracaatı bulunduğunu” açıklamasını istedi.Bakan Bayraktar’a yönelttiği sorular şöyle.

-Bölgede başlayan ve devam eden madencilik faaliyetlerinin çevreye geri dönüşü mümkün olmayan zararlar vereceğine inanmıyor musunuz?

-Kaz Dağlarının kuzey yamaçlarında Çanakkale Bayramiç İlçesi Yukarı Şapçı köyündeki doğal kestane ağaçlarının toplu halde kurumaya başlaması ve Bayramiç İlçesinin Evciler köyü bölgesinde kızılçam ormanlarında kabuk biti nedeniyle ortaya çıkan tehlike ile ilgili olarak neler yaptınız, neler yapmayı düşünüyorsunuz,

-Doğal kestane ağaçlarında ve kızılçamlarda ortaya çıkan ve hızla yayılan hastalığın tüm bölgeye, Kaz Dağlarına yayılmaması için hangi tedbirleri alıyorsunuz, hastalığın sebepleri konusunda kapsamlı çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz?

-Kaz Dağları’nda ilk maden arama faaliyetleri 2000 yılında başlamış, 36 noktada yürütülen arama faaliyetleri 2007 yılında köylerdeki çeşmelerden çamurlu su akmaya başlaması üzerine dikkat çekmişti. Bölge halkı siyanürlü altın istemiyoruz diye eylemler başlatmış çevreciler ayaklanmıştı. CHP konuyu Meclis’e taşımış ekolojik dengeye verilen zararın araştırılmasını istemişti.