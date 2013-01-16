T24 LogoT24 Logo
Politika

Kaz dağlarında 88 işletmeye maden arama izni verildi

CHP'li Soydan: Kaz dağlarının; havasını suyunu, toprağını her geçen gün yok eden AKP, dünyanın oksijen deposunu yok etmenin utancını ömür boyu taşıyacak

16 Ocak 2013 23:33

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Çevre Komisyonu’nun CHP Grup sözcüsü Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan,  Kaz dağlarında bakanlıktan gelen bilgilere göre, 88 adet arama ve işletme izni verildiğini, 10 adet izin müracatının da inceleme aşamasında olduğunu söyledi.  Soydan, “Bölgemizdeki tüm duyarlı vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın yoğun tepkisine ve her platformda AKP Hükümetini uyarı ve ikazlarımıza rağmen Kaz dağları bölgesinde maden arama çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir” eddi.

Soydan’ın Kaz Dağları ile ilgili  değerlendirmeleri şöyle:

Bölgede maden arama ve işletme ruhsatları her geçen gün artmakta ve tahribat geri dönülmez boyutlara ulaşmaktadır.

Son olarak toplam 88 adet arama ve işletme izni verilmiş ilave olaraktan 10 adet izin müracaatı inceleme aşamasındadır.

İlgili bakanlara, madencilik çalışmaları, dünyanın eşsiz coğrafyası kaz dağlarına geri dönüşü ve telafisi mümkün olmayacak zararlar verecek midir diye sorduğumuzda,

Sayın bakanlar cevap vermeyerek, yani susarak katliamı kabul etmektedirler.

Kaz dağlarının; havasını suyunu, toprağını her geçen gün yok eden AKP Hükümetleri dünyanın oksijen deposu tarih ve turizm bölgesini tahrip etmenin, yok etmenin utancını ömür boyu taşıyacaklardır.

AKP hükümetleri, kaz dağlarının kalbine çivi çakan, plansız ve çarpık sanayileşmenin önünü açan ve çevreyi yok sayan politikalarıyla tarihe kara bir leke olarak geçecektir.

 

ETİKETLER

kaz dağlarıchpmustafa serdar soydanakp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24