Kaz dağlarında 88 işletmeye maden arama izni verildi

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Çevre Komisyonu’nun CHP Grup sözcüsü Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan, Kaz dağlarında bakanlıktan gelen bilgilere göre, 88 adet arama ve işletme izni verildiğini, 10 adet izin müracatının da inceleme aşamasında olduğunu söyledi. Soydan, “Bölgemizdeki tüm duyarlı vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın yoğun tepkisine ve her platformda AKP Hükümetini uyarı ve ikazlarımıza rağmen Kaz dağları bölgesinde maden arama çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir” eddi.

Soydan’ın Kaz Dağları ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:

Bölgede maden arama ve işletme ruhsatları her geçen gün artmakta ve tahribat geri dönülmez boyutlara ulaşmaktadır.

Son olarak toplam 88 adet arama ve işletme izni verilmiş ilave olaraktan 10 adet izin müracaatı inceleme aşamasındadır.

İlgili bakanlara, madencilik çalışmaları, dünyanın eşsiz coğrafyası kaz dağlarına geri dönüşü ve telafisi mümkün olmayacak zararlar verecek midir diye sorduğumuzda,

Sayın bakanlar cevap vermeyerek, yani susarak katliamı kabul etmektedirler.

Kaz dağlarının; havasını suyunu, toprağını her geçen gün yok eden AKP Hükümetleri dünyanın oksijen deposu tarih ve turizm bölgesini tahrip etmenin, yok etmenin utancını ömür boyu taşıyacaklardır.

AKP hükümetleri, kaz dağlarının kalbine çivi çakan, plansız ve çarpık sanayileşmenin önünü açan ve çevreyi yok sayan politikalarıyla tarihe kara bir leke olarak geçecektir.