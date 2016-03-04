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Kayyum atanan Zaman'ın bugünkü manşeti: Anayasa askıda!

Zaman gazetesinin birinci sayfasında anayasanın 30. maddesi hatırlatıldı

04 Mart 2016 21:28

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince alınan karar doğrultusunda kayyum atanan Zaman gazetesi, bugünkü (5 Mart 2016) nüshasında "Anayasa askıda" başlığını kullandı. 

Zaman'ın birinci sayfasında anayasanın 30. maddesindeki "Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonamaz" ifadeleri yer aldı.

Bir süredir kayyum atanacağı yönünde hakkında haberler çıkan Zaman gazetesinin de bünyesinde bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nce el konmuştu.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, şirketin çıkardığı Zaman gazetesinin 'FETÖ/PYD örgütünün yayın organı haline geldiği' iddia edildi. Gazetenin FETÖ yapılanmasının faaliyetlerine katıldığı, faaliyetlerini meşru göstermek ve propagandasını yapmak üzere çalıştığı öne sürüldü. Zaman'ın da bağlı olduğu Feza Gazetecilik'e atanan kayyumların isimlerinin Sezai Şengönül, Av. Tahsin Kaplan ve Av. Metin İlhan olduğu belirtildi. ,

Feza Gazetecilik A.Ş'ye bağlı olan kurumlar arasında Meydan Gazetesi, Today's Zaman, Cihan Haber Ajansı, Aksiyon Dergisi, Zaman Kitap, Cihan Medya Dağıtım, Irmak TV bulunuyor. 

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