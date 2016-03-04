Zaman’a kayyum atanmasını dünya basını nasıl gördü?

Zaman gazetesine kayyum atanması uluslararası basında geniş yer buldu. Ajanslar, atamayı 'son dakika' olarak duyurdu.

Associated Press (AP), kayyum atanmasını duyururken atılan bu adımın Türkiye’de basın hakları ve özgürlükleri ile ilgili endişeleri artıracağı yorumunda bulundu.

Reuters, söz konusu adımın 'Amerika'da oturan İslam alimi Fethullah Gülen'in destekçilerine karşı genişleyen baskılar kapsamında' olduğu yorumunu yaptı. Haberde, İngilizce çıkan Today's Zaman Gazetesinin karardan nasıl etkileneceğinin bilinmediği kaydedildi.



Belçika basını



Zaman gazetesine kayyım atanmasını Belçika basını son dakika olarak görürken, ortak kanaat Türkiye’de basın özgürlüğüne yeni bir darbe vurulduğu oldu. Flaman devlet televizyonu De Redactie, muhalif gazetelerin gittikçe daha fazla baskı altına alındığını belirtti. En çok satan Het Laatste Nieuws Gazetesi de “en büyük muhalif gazeteye devlet el koydu” başlığını kullandı.



Almanya basını



Tüm medya organları yaşananları alman Alman Haber Ajansı ve Reuters’in haberleri üzerinden okuyucularına duyurdu. Spiegel dergisi, "Türk hükümeti muhalif gazetenin kontrolünü almak istiyor" başlığıyla duyurduğu haberde "Türkiye hükümeti eleştiren seslerin üzerine gitmeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.



Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Erdoğan muhalif gazeteyi kontrol altına aldı" başlığını kullandığı haberde "Türk hükümeti ülkenin en çok satan gazetesinin kontrolünü almak istiyor. Gazeteciler bağımsız gazetelerin ölmesinden endişe ediyorlar." yorumuna yer verdi.



Süddeutsche Zeitung, medyaya karşı uygulanan baskılara yer verdiği haberinde ‘Türk hükümeti aylardır muhalif gazetecilerin üzerine gidiyor ve birçok televizyon kanalını kontrol altına aldı’ ifadelerine yer verdi. Haberde Oktay Vural’ın "Türkiye bir kayyım ülkesi oldu" yorumuna yer verilirken Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Sevgi Akarçeşme’nin ‘bugün üzücü ve utanç verici bir gün. Türkiye’deki basın özgürlüğünün sonu’ demecini okurlarına aktardı.



İsveç basını



İsveç’in resmi haber ajansı TT tarafından, "Erdoğan muhalif medyayı kontrol altına aldı" başlığı ile verilen haberde Türkiye'nin en çok satan muhalif gazetesine kayyım atandığı belirtildi. Haberde, Zaman'a karşı atılan bu adımın, Türkiye'de basın hakları ve özgürlükleri ile ilgili endişeleri artıracağı yorumunda bulundu.

İsveç devlet televizyonu SVT ise 'son dakika' olarak verdiği haberde, Türk mahkemesinin günlük gazete Zaman'a kayyum atandığını belirtti ve Zaman'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a muhalifliği ile bilindiğini ekledi.



Bu kararın, Türkiye'de basın ve düşünce özgürlüğü ile ilgili ciddi kaygılar varken alındığını belirten SVT, kararın Today's Zaman gibi gazeteleri nasıl etkileyeceğinin bilinmediğini vurguladı.



İsveç'in yüksek tirajlı gazetesi Svenska Dagbladet de web adresinde son dakika olarak verdiği, "Erdoğan'ı eleştirenler kontrol altına alınıyor" başlıklı haberde, Zaman Gazetesi'ne el konulmasını ele aldı.



Gazete, basın ve ifade özgürlüğü konusunda ciddi kaygıların olduğu bir zamanda kayyım ataması yapıldığına dikkat çekti.

Rus basını

Rusya Politik Haberler Ajansı kayyum haberini okuyucularına “Erdoğan özgür medyanın boğazına bindi, Türk basını kapanmanın eşiğinde” başlığıyla duyurdu.



Rusya’nın en büyük haber ajansı Ria, Türkiye’de basın üzerindeki siyasi baskıya dikkat çekti. Ajans Zaman Gazetesi için, “Zaman Gazetesi, Türkiye’de basına uygulanan siyasi baskıların artmasıyla birlikte ülkede kalan ender muhalif basından biri.” tanımını kullandı.



Zaman Gazetesi’nin kayyım atanması ile ilgili yayınladığı "Kaygılıyız" adlı bildiriyi okuyucularıyla paylaşan Ria, bildiride yer alan kayyımın göreve başlamasından sonra gazetenin kapanacağı endişesini okuyucularıyla paylaştı.



