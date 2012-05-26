Kayseri'de patlayan aracın hedefi Ankara mıydı?

Kayseri’deki saldırıyla ilgili ulaşılan ilk bilgilere göre, Pınarbaşı’ndaki eylemi gerçekleştiren PKK’lılar, kullandıkları 06 E 1819 plakalı 1998 model Royal Volkswagen marka yeşil renkli aracın ruhsatını 21 Mayıs pazartesi günü aldı.

Ruhsat işlemlerinin Ankara’da gerçekleşmesinin ardından araca Gaziantep’te bomba yüklendi. Saldırganlar Osmaniye - Kahramanmaraş üzerinden Ankara’ya gelmek isterken Göksun çıkışında fark edildi. Saldırganların hedefinde esasen Yargıtay ile Başbakanlık binasının olduğu iddia ediliyor. Bir süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü tüm birimlere not göndererek Emniyet Müdürlüğü binalarının, AK Parti’nin, özel yetkili savcı ve hâkimlerin PKK’nın hedefinde olduğu yönünde uyarıda bulunmuştu. Uyarı notunda metropollere de saldırı olabileceği belirtilmişti. Bu arada aracın Ankara plakalı olması Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü de harekete geçirdi. Terörle Mücadele ve Trafik Şube ekipleri şehre giren tüm araçlarda arama yapıyor. Özellikle yabancı plakalı araçlarda detaylı arama yapan polis, vatandaşların da kimliklerini kontrol ediyor.