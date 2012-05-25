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Erdoğan'ın Kayseri yorumu: BDP'nin bu olaylar karşısındaki durumu çok önemli

Başbakan Erdoğan, Büyük Selimiye Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı

25 Mayıs 2012 20:22

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki patlamaya ilişkin olarak konunun bir canlı bomba olayı olduğunu belirterek, “Bu canlı bombanın patlatılması neticesinde, maalesef 1 şehidimizle bir ağır yaralımız var. Ayrıca hafif yaralı olanlar var” dedi. Erdoğan, ''BDP'nin bu tavırlar karşısındaki durumu çok çok önemli'' ifadelerini de kullandı.

Bir gazetecinin, “Kayseri'deki patalamalarla ilgili neler söyleyeceksiniz?” sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:
 
“Olay, bir canlı bomba olayı. Canlı bombanın patlatılması neticesinde, maalesef bir şehidimiz bir de ağır yaralımız var. Tabii hafif yaralı olanlar da var. Bu canlı bomba ile ilgili olarak da araçta 2 kişinin olduğu söyleniyor. Tabii terör, her zamanki gibi fiillerine devam ediyor. Farklı yakalaşımlar sergileyenlerin önce buna cevap vermesi lazım. Başta bölücü terör örgütünün kendisi ve siyasi uzantısı durumunda olan siyasi partinin, bu tavırlar karşısındaki durumu çok çok önemli. Onun için tabii bizler çok daha kararlı bir şekilde bundan sonraki süreçte bu mücadelemizi bölücü terör örgütüyle aynı şekilde devam ettireceğiz. Ben şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ağır yaralı kardeşimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Diğer yaralılara şifalar diliyorum.”
 
Başbakan Erdoğan, hedef konusunda bir istihbarat edinilip, edilinemediği sorusuna da “Çalışıyoruz” karışılığını verdi.

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