Kayseri'de emniyete bombalı araçla saldırıı: 1 şehit

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bu sabah saat 09.45 sıralarında Emniyet Müdürlüğü'ne patlayıcı yüklü otomobille düzenlenen intihar saldırısında 1polis şehit oldu. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Önce doktorların hayatiyetini kaybettiğine karar verdiği ama sonradan hayatiyet belirtisi, refleksleri verip tekrar hayata döndürülmeye çalışılan arkadaşımızın ise durumu ağır. Onun dışında durumu ağır 7 kişi var, 10 da hafif yaralımız var'' dedi. Saldırıda 3'ü çocuk, 6'sı vatandaş, 7'si polis 16 kişi yaralandı. 3 canlı bomba öldürüldü.

Kahramanmaraş'tan bomba yüklü 06 E 1819 plakalı yeşil renkte otomobille gelen intihar bombacısı bu sabah 09.30 sıralarında Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü'ne saldırdı. İntihar bombacısı, kapıdaki polislerin 'dur' ihtarına uymadan Emniyet Müdürlüğü bahçesine daldı. Polislerin ateş açmasıyla yaralanan saldırgan, son bir hamleyle otomobildeki patlayıcıyı infilak ettirdi.

İntihar bombacısının parçalanarak öldüğü saldırıda, görevli polislerle, çevredeki sivillerin de bulunduğu 6'sı ağır, 16 kişi yaralandı. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Polis ikinci şüpheli aracın peşinde

Kayseri'deki patlamanın ardından polisin, olay yerinden kaçan şüphel bir otomobilin peşinde olduğu öğrenildi.

Çatışma sırasında yeşil renkli ikinci araç olay yerinden hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçleri aracın yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon sürdürüyor.

'Nihai hedef orarası değildi'

İçişleri Bakanı Naim Şahin, Kayseri Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı ile ilgili İzmir'de açıklama yaptı. Hedefin bu polis merkezi olmadığını değerlendirdiklerini belirten Bakan Şahin, bomba yüklü aracın Kahramanmaraş'tan bu yana takip edildiğini söyledi.

Basın mensuplarına Kayseri Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki saldırıyla ilgili bilgiler veren Bakan Şahin, "Sabahleyin 09.45 civarında Kayseri ilimizin Pınarbaşı ilçesinde bir canlı bomba eylemi gerçekleştirildi. Sonucunda bir polis memuru şehit, bir polis memurumuz ağır yaralı, bir kısmı polis çocuklarımız olmak üzere çevrede bulunan 10 civarında insan da hafif yaralı olarak kurtuldu. Fakat olayın başlangıcı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden başlıyor. Oradaki bir trafik uygulamasında Jandarmamızın sabahın erken saatlerinde kaçan bir araç tarafından bu canlı bomba eylemi gerçekleştirildi. Aracın içinde görüldüğü katarıyla 2 canlı bomba militanı var.

Onlar tabii ki parçalanmış vaziyette, araç parçalanmış vaziyette. Aracın plakası 06 ile başlıyor, Passat marka bir araç. Hedefinin Pınarbaşı Polis Merkezi olmadığını değerlendiriyoruz. Ama nihai hedefi neresi olabilir onun üzerinde çalışıyoruz. Arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. Üzücü bir olay. Terör örgütünün durmadığını beklenmedik çılgın olayların yürütmeye devam ettiğini bir kez daha görmüş olduk. Patlayıcı miktarı oldukça yüksek, etkisi oldukça yüksek. Ama kaybımız bir polis memurumuzun şehit olması. İnşallah yaralımıza acil şifalar diliyoruz, onu kurtarırız.

Terör konusunda hep beraber dikkatli olmak gereğini bir kez daha bu olayda görmüş olduk. Jandarma ve polisimiz çok dikkatli davrandı. Sabah itibariyle Göksu Pınarbaşı ve Sarız güzergahında bu araç takip edildi. Polisin yakın takibiyle son anda açtığı ateş sonrasında bu şekilde atlatılmış oldu. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bundan sonra adli süreç devam edecek" dedi.

Basın mensuplarının bombanın tipi konusundaki sorusuna ise "Araştırmalarımız devam ediyor" yanıtını veren Bakan Şahin, Uludere konusuyla ilgili sorunun sorulmasını izin vermeden basın mensuplarının yanından ayrıldı.