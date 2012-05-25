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Kayseri'de emniyete bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi!

25 Mayıs 2012 16:18

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kayseriemniyetsaldırı
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